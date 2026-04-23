Kino, Serien & TV: Super Mario Galaxy Movie mit 755 Millionen Dollar umsatzstärkster Film 2026

Der Super Mario Galaxy Movie ist mit über 755 Millionen US-Dollar weltweit offiziell der erfolgreichste Film des Jahres 2026.
Allein in den USA spielte die Nintendo-Verfilmung mehr als 361 Millionen US-Dollar ein. Zu den weiteren wichtigen Märkten zählen Mexiko mit 49,6 Millionen US-Dollar, das Vereinigte Königreich mit 38 Millionen US-Dollar sowie Deutschland mit 30 Millionen US-Dollar.
Damit überholt der Film Pegasus 3, der zuvor als erfolgreichster Film des Jahres galt. Auffällig dabei: Laut Berichten stammen 99,8 % der Einnahmen von Pegasus 3 ausschließlich aus dem chinesischen Markt. Auf Platz drei folgt Project Hail Mary mit 575 Millionen US-Dollar weltweit.
Auch für Nintendo insgesamt markiert der Erfolg einen Meilenstein. Die animierte Super-Mario-Filmreihe hat inzwischen die Marke von 2 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten und gehört damit zu den zehn erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten.
Der Kinostart erfolgte am 01. April und entwickelte sich sofort zum stärksten US-Start des Jahres. Bereits am ersten Tag erzielte der Film 34,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Start von The Super Mario Bros. Movie, der damals 31,7 Millionen US-Dollar einspielte. Innerhalb von nur fünf Tagen erreichte Galaxy bereits 372,6 Millionen US-Dollar weltweit.
Zum Vergleich: Der erste Super-Mario-Film stellte 2023 bereits Rekorde auf und erzielte am Startwochenende 204,6 Millionen US-Dollar in den USA sowie 377 Millionen US-Dollar weltweit.
Nintendo arbeitet bereits an der nächsten großen Videospielverfilmung. Mit The Legend of Zelda erscheint am 07. Mai 2027 eine Live-Action-Adaption der bekannten Marke. Regie führt Wes Ball, während Benjamin Evan Ainsworth die Rolle von Link und Bo Bragason die Rolle von Zelda übernehmen. Die Dreharbeiten begannen im November 2025.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wundert mich absolut nicht. Zwar waren die Kritiker Wertungen ja nicht so gut, aber die User Bewertungen teils wieder extrem stark. Ich war den Film auch im Kino und war sehr gut unterhalten, auch wenn die Schnitte der einzelnen Szenen oft zu schnell waren.