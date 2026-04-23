Kino, Serien & TV: Super Mario Galaxy Movie mit 755 Millionen Dollar umsatzstärkster Film 2026

Der Super Mario Galaxy Movie ist mit über 755 Millionen US-Dollar weltweit offiziell der erfolgreichste Film des Jahres 2026.

Allein in den USA spielte die Nintendo-Verfilmung mehr als 361 Millionen US-Dollar ein. Zu den weiteren wichtigen Märkten zählen Mexiko mit 49,6 Millionen US-Dollar, das Vereinigte Königreich mit 38 Millionen US-Dollar sowie Deutschland mit 30 Millionen US-Dollar.

Damit überholt der Film Pegasus 3, der zuvor als erfolgreichster Film des Jahres galt. Auffällig dabei: Laut Berichten stammen 99,8 % der Einnahmen von Pegasus 3 ausschließlich aus dem chinesischen Markt. Auf Platz drei folgt Project Hail Mary mit 575 Millionen US-Dollar weltweit.

Auch für Nintendo insgesamt markiert der Erfolg einen Meilenstein. Die animierte Super-Mario-Filmreihe hat inzwischen die Marke von 2 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten und gehört damit zu den zehn erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten.

Der Kinostart erfolgte am 01. April und entwickelte sich sofort zum stärksten US-Start des Jahres. Bereits am ersten Tag erzielte der Film 34,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Start von The Super Mario Bros. Movie, der damals 31,7 Millionen US-Dollar einspielte. Innerhalb von nur fünf Tagen erreichte Galaxy bereits 372,6 Millionen US-Dollar weltweit.

Zum Vergleich: Der erste Super-Mario-Film stellte 2023 bereits Rekorde auf und erzielte am Startwochenende 204,6 Millionen US-Dollar in den USA sowie 377 Millionen US-Dollar weltweit.

Nintendo arbeitet bereits an der nächsten großen Videospielverfilmung. Mit The Legend of Zelda erscheint am 07. Mai 2027 eine Live-Action-Adaption der bekannten Marke. Regie führt Wes Ball, während Benjamin Evan Ainsworth die Rolle von Link und Bo Bragason die Rolle von Zelda übernehmen. Die Dreharbeiten begannen im November 2025.