Kino, Serien & TV: Mortal Kombat 2 verschoben, kommt erst im Sommer 2026

Fatality verschoben: Mortal Kombat 2 kommt erst im Sommer 2026 für mehr Erfolg an den Kinokassen.

Die Veröffentlichung des Films Mortal Kombat 2 wurde überraschend um sieben Monate verschoben. Ursprünglich sollte der Kinostart am 24. Oktober 2025 erfolgen, nun ist der neue Termin auf den 15. Mai 2026 angesetzt.

Laut Warner Bros. und New Line Cinema wurde die Entscheidung getroffen, um dem Film eine bessere Ausgangslage für den kommerziellen Erfolg zu bieten.

Mortal Kombat 2 setzt die Geschichte des erfolgreichen Reboots von 2021 fort und bringt unter anderem Karl Urban als Johnny Cage auf die Leinwand.