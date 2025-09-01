Kino, Serien & TV: Mortal Kombat 2 verschoben, kommt erst im Sommer 2026

Die Veröffentlichung des Films Mortal Kombat 2 wurde überraschend um sieben Monate verschoben. Ursprünglich sollte der Kinostart am 24. Oktober 2025 erfolgen, nun ist der neue Termin auf den 15. Mai 2026 angesetzt.
Laut Warner Bros. und New Line Cinema wurde die Entscheidung getroffen, um dem Film eine bessere Ausgangslage für den kommerziellen Erfolg zu bieten.
Mortal Kombat 2 setzt die Geschichte des erfolgreichen Reboots von 2021 fort und bringt unter anderem Karl Urban als Johnny Cage auf die Leinwand.
Ja, hab’s bei Deadline gelesen und war echt traurig darüber. Wäre eines meiner Highlights dieses Jahr gewesen. Aber ja, ein finanzieller Misserfolg im Kino würde heutzutage gleich das aus bedeuten, von daher verständlich.
Wenns dem Film zugute kommt is es mir recht.
Glaube nicht das sie da noch viel ändern.
Der ist doch schon fertig wenn er im Oktober rauskommen sollte.
Außer die machen noch nachdrehs aber da reicht ein halbes Jahr auch nicht aus.
Könnte ne ziemliche Gurke werden 😅
Da hat ja wieder Simon McQuoid Regie geführt, wie beim ersten Teil. Von daher bin ich guter Dinge. Bei der Verschiebung geht’s ja auch weniger um den Film an sich. Im Oktober kommt viel ins Kino, und Warner will hier wohl der Konkurrenz etwas aus dem Weg gehen um den Box Office zu verbessern.
Ja da hast du recht, is dann doch eher unwahrscheinlich. Das bisher gezeigte schaut eigentlich ganz cool aus. Hoff mal das der Film nicht gänzlich flopt und nen Fatality hinlegt. 😅 Bin da wie @Robilein recht guter Dinge. Wie werden sehen.
Warum denken sie das nächstes Jahr besser ist?