Kino, Serien & TV: Mortal Kombat-Film übertrifft Erwartungen

Am vergangenen Wochenende startete der Mortal-Kombat-Film mit großem Erfolg in den US-Kinos. Laut Deadline brachte die neueste Adaption von Midways Arcade-Klassiker am Eröffnungswochenende 23,3 Millionen US-Dollar ein, was den stärksten Start eines Films mit R-Rating seit Beginn der Corona-Pandemie im März letzten Jahres darstellt.

Warner Bros. Erwartung an die Film-Adaption des beliebten Prügelspiels, welche Berichten zufolge bei 15 Millionen US-Dollar Einnahmen während des Startwochenendes lagen, wurden somit deutlich übertroffen. Gemeinsam mit Funimations Demon Slayer, das ebenfalls sein Kino-Debüt in den USA feierte, konnte sogar das erfolgreichste Kinowochenende seit Beginn der Pandemie erreicht werden.

„New Line hat die Erwartungen erneut weit übertroffen und einen Film gebracht, der das allgemeine Fan-Publikum begeisterte“, so Jeff Goldstein, Chef von Warner Bros. Domestic Distribution.

Während die Kritiken des Mortal Kombat-Films allgemein gemischt ausfielen, kann dieser sich bei Fans über überwiegend positive Rückmeldungen freuen. Auf Rotten Tomatoes steht der Film aktuell bei einer Publikumsbewertung von 87 %.

Im deutschsprachigen Raum verzichtet Mortal Kombat auf einen Kino-Start, wird dafür aber ab dem 13. Mai 2021 auf diversen Video-on-Demand-Plattformen wie Amazon, iTunes etc. erscheinen.