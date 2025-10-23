Kino, Serien & TV: Mortal Kombat II startet nun im Mai 2026

Die Veröffentlichung von Mortal Kombat II im Kino wurde offiziell verschoben. Ursprünglich für Oktober 2025 geplant, soll der Film nun am 8. Mai 2026 starten.
Grund für die Verschiebung ist die starke Konkurrenz während der Halloween-Saison, die das Studio vermeiden möchte, um dem Film ein größeres Publikum und bessere Startbedingungen zu sichern.
Der neue Termin im Mai 2026 soll nicht nur die Sichtbarkeit erhöhen, sondern auch die Vermarktungsstrategie optimieren und den Blockbuster in einem günstigeren Release-Fenster positionieren.
Die Entscheidung zeigt, dass das Studio den Erfolg des Films langfristig plant und den optimalen Zeitpunkt für die Veröffentlichung wählt. Fans des Franchise können sich weiterhin auf actiongeladene Kämpfe, ikonische Charaktere und spektakuläre Szenen freuen, müssen sich jedoch etwas länger gedulden, bis der Film in die Kinos kommt.
Oh man, ein halbes Jahr verschoben. Das tut nach dem großartigen Trailer weh. Aber klar, sie haben schon für die nächsten Teile geplant und finanziell soll es ein Erfolg werden. An uns soll es nicht liegen, sind schon Kinobesuche geplant🤣🤣🤣
Naja, Blockbuster würd ich das nicht nennen, aber war brauchbare Unterhaltung der 1. Teil 🙂
Absolut. Finde den wirklich großartig. Aber der Film bekommt allein wegen Hiroyuki Sanada Pluspunkte von mir. Einer der besten Charakterdarsteller unserer Zeit meiner Meinung nach. Bin großer Fan von ihm.
Aber trotzdem, am Ende gibt’s nichts über die herrlich trashigen Teile aus 1995 und 1997. Meine Jugend pur😂😂😂
Die Serie war auch irgendwie ganz spaßig, auch wenn sie leider nicht so gut angekommen ist.
Aber ist ja mit vielem. Eigentlich brauchbar bis gut aber irgend sonn Rotz wird verlängert.
Das ist schon eine ziemlich lange Verschiebung, wüsste auch nicht welche Filme eine so große Konkurrenz darstellen würden.
Todesmarsch und Tron waren in der Nähe ,sonst fällt mir auch grad keiner ein.
Bestimmt lags am Kanu des Manitu 😀
Die Series S ist Schuld 😉 😀
Es wurde ja sogar Teil 3 schon bestätigt 😅.