Kino, Serien & TV: Mortal Kombat II startet nun im Mai 2026

Der Kinostart des Blockbusters Mortal Kombat II wurde vom Oktober 2025 auf den 8. Mai 2026 verschoben, um Halloween-Konkurrenz zu umgehen.

Die Veröffentlichung von Mortal Kombat II im Kino wurde offiziell verschoben. Ursprünglich für Oktober 2025 geplant, soll der Film nun am 8. Mai 2026 starten.

Grund für die Verschiebung ist die starke Konkurrenz während der Halloween-Saison, die das Studio vermeiden möchte, um dem Film ein größeres Publikum und bessere Startbedingungen zu sichern.

Der neue Termin im Mai 2026 soll nicht nur die Sichtbarkeit erhöhen, sondern auch die Vermarktungsstrategie optimieren und den Blockbuster in einem günstigeren Release-Fenster positionieren.

Die Entscheidung zeigt, dass das Studio den Erfolg des Films langfristig plant und den optimalen Zeitpunkt für die Veröffentlichung wählt. Fans des Franchise können sich weiterhin auf actiongeladene Kämpfe, ikonische Charaktere und spektakuläre Szenen freuen, müssen sich jedoch etwas länger gedulden, bis der Film in die Kinos kommt.