Kino, Serien & TV: Musik‑Sender nach Jahrzehnten abgeschaltet

MTV schaltet seine letzten 24‑Stunden‑Musikkanäle ab und verabschiedet sich mit einem historischen Finale.

MTV hat seine letzten 24‑Stunden‑Musikkanäle endgültig abgeschaltet und damit ein Kapitel beendet, das die Pop‑ und Gaming‑Kultur über Jahrzehnte geprägt hat.

Der Sender verabschiedete sich mit dem Song, der einst den Start einer neuen Medienära markierte und die Entwicklung moderner Musik‑ und Entertainmentformate beeinflusste.

Zum Abschluss der finalen Ausstrahlung lief Video killed the radio star von The Buggles, derselbe Titel, der am 1. August 1981 als allererstes Musikvideo auf MTV zu sehen war.

Mit diesem symbolischen Moment schloss der Sender den Kreis seiner eigenen Geschichte und setzte einen bewussten Schlusspunkt unter die Ära der linearen Musikrotation.

Die Abschaltung markiert das Ende eines Formats, das über Jahrzehnte hinweg Trends geprägt, Künstler begleitet und die visuelle Präsentation von Musik neu definiert hat. Der Schritt spiegelt zugleich den Wandel der Medienlandschaft wider, in der klassische Musikfernsehen‑Strukturen zunehmend von digitalen Plattformen und On‑Demand‑Inhalten abgelöst werden.