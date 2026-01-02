Kino, Serien & TV: Musik‑Sender nach Jahrzehnten abgeschaltet

MTV hat seine letzten 24‑Stunden‑Musikkanäle endgültig abgeschaltet und damit ein Kapitel beendet, das die Pop‑ und Gaming‑Kultur über Jahrzehnte geprägt hat.
Der Sender verabschiedete sich mit dem Song, der einst den Start einer neuen Medienära markierte und die Entwicklung moderner Musik‑ und Entertainmentformate beeinflusste.
Zum Abschluss der finalen Ausstrahlung lief Video killed the radio star von The Buggles, derselbe Titel, der am 1. August 1981 als allererstes Musikvideo auf MTV zu sehen war.
Mit diesem symbolischen Moment schloss der Sender den Kreis seiner eigenen Geschichte und setzte einen bewussten Schlusspunkt unter die Ära der linearen Musikrotation.
Die Abschaltung markiert das Ende eines Formats, das über Jahrzehnte hinweg Trends geprägt, Künstler begleitet und die visuelle Präsentation von Musik neu definiert hat. Der Schritt spiegelt zugleich den Wandel der Medienlandschaft wider, in der klassische Musikfernsehen‑Strukturen zunehmend von digitalen Plattformen und On‑Demand‑Inhalten abgelöst werden.
Also früher war mtv echt krass aber danach wurde es ja kostenpflichtig und vollkommen uninteressant. Der Sender ist schon über 15 Jahre tot 😅✌🏼 leider wahr
War auch mein Gedanke. Den Sender kostenpflichtig zu machen war schon der Sargnagel
Wusste gar nicht, dass es den noch gibt, naja jetzt ist es aber wirklich vorbei.
Hatte auch nicht auf dem Schirm, dass es die noch gab. Vermisst man heute nicht mehr, aber man muss sich auch vor Augen führen, was das damals für Türen geöffnet hat. War ja eine ganz neue Dimension, nicht nur die Musikvideos sondern auch die Unterhaltung drum herum.
Aber so hat alles seine Zeit. Diese ist dann wohl um
😢
80th, 90th ruled!
I want my MTV. Money for nothin‘ and chicks for free!
Ich glaube das letzte mal mtv habe ich vor 20 Jahren geschaut
Hab damals gerne die Heavy Metal Sendung mit Markus Kavka geschaut