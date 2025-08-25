Kino, Serien & TV: Netflix bestätigt Regisseur und Drehbuchautor für Gears of War-Verfilmung

Die geplante Verfilmung der Videospielreihe Gears of War nimmt konkrete Formen an. Netflix hat offiziell bestätigt, dass David Leitch die Regie übernehmen wird.

Leitch, bekannt für Actionfilme wie Bullet Train, Deadpool 2 und John Wick, bringt seine Erfahrung in das Projekt ein, das als Mischung aus Kriegsfilm und Science-Fiction konzipiert ist.

Unterstützt wird er von Drehbuchautor Jon Spaihts, der unter anderem für Dune und Prometheus verantwortlich war. Beide arbeiten gemeinsam mit dem Entwicklerstudio The Coalition und der Produktionsfirma 87North an der Umsetzung.

Die Handlung des Films soll sich an den zentralen Konflikten der Spielreihe orientieren, in der die Menschheit auf dem Planeten Sera gegen die außerirdische Locust-Bedrohung kämpft. Im Mittelpunkt steht Delta Squad, angeführt von Marcus Fenix, dessen persönliche Geschichte und militärische Missionen die Grundlage für die filmische Adaption bilden. Ein offizieller Veröffentlichungstermin steht noch aus, doch das Produktionsteam strebt eine Veröffentlichung an, die zeitlich mit dem nächsten Spiel der Reihe, Gears of War: E-Day, in Verbindung steht.