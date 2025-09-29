Kino, Serien & TV: Netflix enthüllt packende erste Einblicke zu Splinter Cell: Deathwatch

Splinter Cell: Deathwatch – Netflix enthüllt packende erste Einblicke in das Stealth-Abenteuer! Erlebt Sam Fisher in Splinter Cell: Deathwatch erstmals auf Netflix und taucht ein in das weltweit gefeierte Stealth-Universum.

Mit Splinter Cell: Deathwatch präsentiert Netflix die allererste Adaption der legendären Stealth-Videospielreihe Tom Clancy’s Splinter Cell.

In dieser packenden Serie wird der ikonische Agent Sam Fisher zurück ins Feld gerufen, als ein verletzter junger Operative seine Hilfe benötigt. Produziert von Ubisoft in Zusammenarbeit mit Derek Kolstad, bekannt durch John Wick, sowie den Animationsstudios Sun Creature und Fost, verspricht Splinter Cell: Deathwatch intensive Action und strategische Spannung.

Die Serie richtet sich an Fans der Originalspiele und an neue Zuschauer, die sich für taktisches Gameplay, verdeckte Einsätze und hochkarätige Spionagegeschichten begeistern. Splinter Cell: Deathwatch zeigt die ikonischen Elemente der Spiele wie Stealth-Mechaniken, cleveres Vorgehen und dramatische Missionen und bringt die Welt von Sam Fisher in atemberaubender Animation auf eure Bildschirme. Zuschauer könnt ihr euch auf ein visuell beeindruckendes Erlebnis freuen, das die Faszination der Videospielreihe auf Netflix authentisch transportiert.