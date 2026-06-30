Kino, Serien & TV: Netflix entwickelt Live-Action-Serie zur RPG-Reihe Persona – Bericht

Bei Netflix befindet sich eine Live-Action-Serie zur Videospielreihe Persona in Entwicklung, wie Variety unter Berufung auf Quellen berichtet. Für die Adaption wurde Christopher Monfette als Autor verpflichtet, der zusätzlich als Executive Producer und Showrunner fungieren soll.

Die Produktion wird von 21 Laps unterstützt, wobei Shawn Levy, Dan Levine und Robert Atwood als Executive Producer beteiligt sind. Ebenfalls involviert sind Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg und Timothy I. Stevenson über Story Kitchen. Seitens SEGA übernimmt Toru Nakahara die Rolle des Executive Producers. Für 21 Laps ist zudem Emily Feher als Verantwortliche für das Projekt genannt, während das Unternehmen derzeit einen TV-Overall-Deal mit Netflix hält.

Netflix hat eine Stellungnahme zu dem Bericht nicht abgegeben.

Die „Persona“-Reihe zählt zu den erfolgreichsten JRPG-Franchises und kombiniert klassische Rollenspielmechaniken mit einer Mischung aus Alltagsleben und übernatürlichen Konflikten. Im Zentrum stehen meist japanische Highschool-Schüler, die ihren Alltag zwischen Schule, Freundschaften und der Bekämpfung mystischer Bedrohungen ausbalancieren müssen.

Entwickelt wird die Reihe von P-Studio (Atlus, SEGA), die bisher sechs Hauptteile veröffentlicht haben. Teil sieben, „Persona 6“, ist offiziell seit Juni 2026 in Arbeit. Zusätzlich umfasst das Franchise zahlreiche Spin-offs sowie weitere Ableger wie „Persona 4 Revival“, das im Februar 2027 erscheinen soll. Der jüngste Serienableger ist „Persona 5: The Phantom X“ aus dem Jahr 2025.

Ob die Netflix-Adaption tatsächlich umgesetzt wird, bleibt derzeit abzuwarten, da sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.