Kino, Serien & TV: Netflix verpflichtet Toby Wallace für Assassin’s Creed-Serie

7 Autor: , in News / Kino, Serien & TV
DerEuphoria-Star übernimmt die Co-Hauptrolle in der heiß erwarteten Live-Action-Adaption des Ubisoft-Erfolgsfranchise.

Netflix hat den ersten Hauptdarsteller für seine Live-Action-Adaption von Assassin’s Creed bekanntgegeben: Toby Wallace, bekannt aus Euphoria und Bikeriders, wird als einer der Hauptdarsteller in der Produktion zu sehen sein, wie Deadline berichtet.

Mit dieser Besetzung nimmt das Projekt, das auf Ubisofts Videospielreihe basiert, konkrete Formen an.

Im Mittelpunkt steht der Kampf zweier geheimer Fraktionen, die gegensätzliche Visionen für die Zukunft der Menschheit verfolgen.

Mit neuen Figuren und historischen Schauplätzen will die Adaption eine frische Perspektive auf das Assassin’s Creed-Universum eröffnen und die Zuschauer auf eine epische Reise durch die Geschichte mitnehmen.

  Katanameister | 27.11.2025 - 13:33 Uhr

    Das wird bestimmt genauso langweilig wie der Film damals, bin mittendrin eingeschlafen 😪.

  d4wGkw0n | 27.11.2025 - 13:41 Uhr

    Sagt mir nichts, aber egal, solange er seine Job gut macht und die Serie insgesamt auch gut wird.

  Drakeline6 | 27.11.2025 - 13:51 Uhr

    Sagt mir jetzt nichts, ich hoffe nur, dass die Serie besser wird als der Film.

