Kino, Serien & TV: Netflix verpflichtet Toby Wallace für Assassin’s Creed-Serie

Netflix hat den ersten Hauptdarsteller für seine Live-Action-Adaption von Assassin’s Creed bekanntgegeben: Toby Wallace, bekannt aus Euphoria und Bikeriders, wird als einer der Hauptdarsteller in der Produktion zu sehen sein, wie Deadline berichtet.
Mit dieser Besetzung nimmt das Projekt, das auf Ubisofts Videospielreihe basiert, konkrete Formen an.
Im Mittelpunkt steht der Kampf zweier geheimer Fraktionen, die gegensätzliche Visionen für die Zukunft der Menschheit verfolgen.
Mit neuen Figuren und historischen Schauplätzen will die Adaption eine frische Perspektive auf das Assassin’s Creed-Universum eröffnen und die Zuschauer auf eine epische Reise durch die Geschichte mitnehmen.
Das wird bestimmt genauso langweilig wie der Film damals, bin mittendrin eingeschlafen 😪.
Krass, dass du bis zur Hälfte durchgehalten hast.
Alle Achtung.
Finde ich auch 😆.
Ja der Film war leider nix
Der war wirklich nichts und zu Ende als erst richtig losging und dann kommt kein Teil 2 mehr. Furchtbar. Ich hoffe die Serie wird nicht genauso oder noch schlimmer wie einige der Comics. Das Set soll in Italien starten, Mittelalter Creed könnte schon gut werden.
Sagt mir nichts, aber egal, solange er seine Job gut macht und die Serie insgesamt auch gut wird.
Sagt mir jetzt nichts, ich hoffe nur, dass die Serie besser wird als der Film.