Kino, Serien & TV: Neue Harry Potter Serie könnte Fans ewig warten lassen

Die Rückkehr in die magische Welt von Harry Potter nimmt langsam Gestalt an, doch die Freude der Fans könnte durch eine unerwartete Realität getrübt werden. Die geplante Serienadaption von HBO wird deutlich aufwendiger als zunächst angenommen – mit spürbaren Auswirkungen auf den Veröffentlichungsrhythmus.
Ursprünglich galt als gesetzt, dass jedes der sieben Bücher in einer eigenen Staffel umgesetzt wird. Mit einem Drehbeginn im vergangenen Sommer und einem geplanten Start im Jahr 2027 schien zudem genug Vorlauf vorhanden zu sein, um neue Episoden jährlich zu veröffentlichen. Doch genau diese Annahme wird nun von höchster Stelle relativiert.
HBO-CEO Casey Bloys stellte klar, dass die Produktion von großen Serien mit komplexen Welten nicht mit einem klassischen Jahresrhythmus vereinbar ist. Produktionen dieser Größenordnung benötigen Zeit, Planung und aufwendige Postproduktion – Faktoren, die eine jährliche Veröffentlichung erheblich erschweren.
Als Vergleich dienen andere große Serienproduktionen des Senders. Projekte wie House of the Dragon oder The Last of Us zeigen bereits, dass zwischen den Staffeln häufig mehrere Jahre liegen. In beiden Fällen sorgen aufwendige Effekte, komplexe Dreharbeiten und hohe Produktionsstandards für längere Pausen.
Für die Harry Potter Serie bedeutet das eine potenziell sehr lange Laufzeit. Würde jede Staffel im Abstand von zwei Jahren erscheinen, könnte sich die gesamte Serie über mehr als ein Jahrzehnt erstrecken. Ein Szenario, das zwar theoretisch möglich ist, jedoch Fragen zur tatsächlichen Umsetzbarkeit aufwirft.
Gleichzeitig deutet HBO an, dass ein gewisser Mittelweg denkbar ist. Nicht zwingend jede Staffel muss im Zwei-Jahres-Rhythmus erscheinen, doch auch ein jährlicher Turnus scheint aufgrund der Produktionsanforderungen unwahrscheinlich. Die endgültige Struktur dürfte sich erst mit dem Fortschritt der Dreharbeiten konkretisieren.
Fest steht: Die neue Adaption von Harry Potter wird kein schnelles Projekt, sondern ein langfristiges Serienvorhaben, das Geduld erfordert und die Erwartungen der Fans neu definiert.
Kürzlich wurde der erste Teaser zur Serie veröffentlicht.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erstmal sollte die erste Staffel auch genügend Zuschauer haben.
Bei Star Trek hatten die auch sehr viel vor ….
Wenn die Serie viele Zuschauer langfristig binden kann, dann verliere ich komplett den Glauben 💀.
Es gibt ja auch kinder die jetzt 6 Jahre sind , und dann damit aufwachsen.
Wenn ich daran denke, kommt’s mir noch mehr hoch, wahnsinn 🤮.
Das denke ich auch, erstmal Staffel 1 und dann sehen wir weiter.
Star Trek haben sie ja komplett versaut. Ich glaube kein einziger alter Fan schaut noch Star Trek und die neue Zielgruppe ist auch stark eingegrenzt auf einen Minderheiten Teil der Zuschauer, Academy, hatte in Folge 1 noch ca. 2Millionen Zuschauer, dann aber nur noch so 100K und unglaublich viele negative Kommentare, leider kommt noch eine 2. Staffel trotz Absetzung (ist vielleicht schon halb gedreht?). Die anderen Serien sind nicht viel besser, Discovery wurde vom Bezahlsender entfernt und die letzten Staffeln liefen gratis auf Pluto TV, Section33 ist kein Star Trek und wohl der schlechteste Film aller Zeiten. New Worlds fand ich dagegen recht gut, aber viele Zuschauer hatte sie auch nicht. Paramount geht es finanziell schlecht. HBO, Warner Bros. und Paramount fusionieren allerdings, d.h. alle 3 Dienste denen es nicht sonderlich gut geht, werden eins, und vielleicht können sie sich so noch retten.
Beim Austausch der Zielgruppe berücksichtigen die auch mMn nicht, dass sie da ein Franchise von vielen sind. Bei den bestehenden Fans wären sie ja weiterhin DAS Franchise von vielen.
Heute gibt’s viel mehr Auswahl, das Beste bsp. sind da ja Star Trek und Star Wars, das Merch kaufen zu 90% nur ältere Fans aber die will man ja eher austauschen. 🫠
JA, das war ja der Fehler bei der letzten Star Trek Serie.
Man wollte „neue“ Zuschauer gewinnen. Vergraulte aber „alle“ echten Fans und hier meine ich wirklich alle.
Hier wollte man die modern audience erreichen.
Problem daran ist, wie auch bei den Games:
Die können zwar sehr laut „schreien“ aber sind am Ende doch nur ein kleiner Teil, der dazu dann auch nicht konsumiert !
Ich finde es total erstaunlich, dass die es wirklich in fast keinen Franchises hinbekommen, zwei Generationen von Fans zu vereinen.
Bei Star Wars war’s ja eigentlich ne Sitting Duck. Bei Star Trek verstehe ich auch nicht, wie man so gegen das was Sci-Fi ausmacht angehen kann.
Oh Gott, nicht auszudenken, über ein Jahrzehnt diesen Mist ertragen, erstmal abwarten wie das bei den Zuschauern ankommen wird.
Wird doch eh fast nur noch Quatsch produziert. 🥱
Kein Wunder das die Schauspieler so jung ausgewählt wurden 😅
Sie wurden den Büchern entsprechend (nur was das Alter angeht) ausgewählt und da kommt das Problem. Die Bücher sind immer ein Schuljahr.
Die Filme wurden schon über eine Zeit von 10 Jahren produziert, das waren aber immerhin 8.. Die Schauspieler wirkten gerade noch glaubwürdig als Jugendliche (Daniel Radcliff z.B. war 20 beim Dreh des letzten Films – Harry 17 im Buch).
Wenn die jetzt schon vor der Ausstrahlung von 2 Jahren labern, dann weißt du, dass das am Ende deutlich mehr sein wird. selbst wenn das nach Plan läuft sind die drei Hauptcharas 24/25 statt 17/18.
Erstmal schauen wie die erste Staffel ankommt, das Internet ist schon voller Memes.. Für mich hat sich das ganze mit dem Casting eh schon erledigt. HBO „Buchgetreu“ fürn Arsch.. Allein im Teaser Snape mit Zipper Hoodie und Dreads
Die haben das doch niemals bis zum Ende durchdacht. Das Mobben von Snape durch Harrys Vater, Sirius und Remus, bekommt nun einen rassistischen Beigeschmack. Snape war ein Todesser – dem KKK der Zaubererwelt.. Harry verdächtigt ihn die ganze Zeit Böse zu sein – selbst ohne handfeste Beweise. Nevilles Irrwicht wird Snape sein.. Neville hat Angst vor dem schwarzen Mann im Schrank..
Warum kann man für PoC Repräsentation nicht neue Sachen schaffen, statt weiße Charas umzufärben? White washing ist komischerweise böse, aber Black washing völlig normal. Gab die letzten Jahre doch auch Filme mit neuen PoC Charas und die waren großartig – z.B. Encanto oder die Miles Morales Filme.
Von mir aus ich passe bei der Serie sowieso 😅
Das doofe bei sowas ist immer, dass die Darsteller dann am Ende viel zu alt für ihre Rollen aussehen. War schon bei den Filmen oder zB auch bei Cobra Kai so.
Dann wird es ein langjähriger Flop. Ich konnte noch nie was mit dem Harry hier anfangen. Da ist mir Dirty Harry viel lieber.