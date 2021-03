Kino, Serien & TV: Neue Teaser-Bilder zu Resident Evil: Infinite Darkness

Die CGI Produktion mit computeranimierten Schauspielern und Schauplätzen, die von Netflix produziert wird, soll voraussichtlich in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Die Hauptrollen in Resident Evil: Infinite Darkness übernehmen dabei Claire Redfield und Leon S. Kennedy, die Hauptfiguren aus Resident Evil 2.

Jetzt hat Capcom neue Teaser-Bilder zur episodischen Anime Serie veröffentlicht – leider immer noch ohne einen genauen Termin zur Ausstrahlung zu nennen.

Check out brand new teaser art and fresh new screens of Leon (voiced by Nick Apostolides) and Claire (voiced by Stephanie Panisello) in Resident Evil: Infinite Darkness, coming to Netflix later this year! pic.twitter.com/0vi9eccxLz

— Capcom Europe (@CapcomEurope) March 12, 2021