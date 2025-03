Kino, Serien & TV: Neuer Trailer zu The Last of Us Season 2

Was Zuschauer in The Last of Us Season 2 erwartet, zeigt Max in einem neuen Trailer zur Serie.

Am 13. April startet die zweite Staffel der Hit-Serie The Last of Us in den USA. Nur einen Tag später können Zuschauer auch bei uns die sieben neuen Folgen via Sky/WOW im wöchentlichen Rhythmus sehen.

Um auf die neue Staffel von The Last of Us einzustimmen, veröffentlichte Max jetzt einen neuen Trailer mit Ellie und Joel.