Kino, Serien & TV: Neues Evangelion-Projekt bestätigt – Serie mit Yoko Taro, Okabe und CloverWorks angekündigt

Im Rahmen der Anime Expo 2026 in Los Angeles wurde ein neues Projekt im Evangelion-Universum offiziell vorgestellt: die „EVANGELION BRAND NEW SERIES PRODUCTION CONFIRMATION“ in englischer Fassung.

Die Präsentation fand im CloverWorks Industry Panel statt und bestätigte eine hochkarätige kreative Besetzung hinter dem Projekt. Für die Serienkomposition und das Drehbuch ist Yoko Taro verantwortlich, während die Regie von Kazuya Tsurumaki und Toko Yatabe übernommen wird.

Auch musikalisch setzt das Projekt auf einen bekannten Namen: Keiichi Okabe.

Die Animation entsteht in Zusammenarbeit zwischen Studio Khara und CloverWorks, was auf eine besonders ambitionierte Produktion hindeutet.

Das Projekt wurde bislang als „Production Confirmation“ vorgestellt und deutet damit auf eine frühe Produktionsphase hin, ohne weitere Details zu Story oder Veröffentlichung zu nennen. Dennoch sorgt bereits die Kombination aus Evangelion-Marke und einem ungewöhnlich kreativen Team für hohe Aufmerksamkeit innerhalb der Anime-Community.