Kino, Serien & TV: Neuigkeiten zur Fallout Amazon Prime Serie

Prime Video veröffentlicht erste Bilder der Serie Fallout, wie wir bereits gestern berichtet haben, die am 12. April 2024 in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit Premiere feiern wird.

Fallout basiert auf der Welt der bekannten Videospielreihe und ist die neueste Ergänzung innerhalb der Prime-Mitgliedschaft. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich genießen niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr.

Basierend auf einer der größten Videospielreihen aller Zeiten erzählt Fallout die Geschichte von Habenden und Habenichtsen in einer Welt, in der so gut wie nichts mehr zu haben ist. 200 Jahre nach der Apokalypse werden die Bewohner luxuriöser Atombunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren zurückgelassen haben. Schockiert stellen sie fest, dass eine unglaublich komplexe, auf seltsame Weise schräge, aber zugleich auch höchst gewalttätige Welt auf sie wartet.

Beschreibung der Protagonisten

Ella Purnell spielt „Lucy“ . Lucy ist eine optimistische Bewohnerin des Vaults mit einem typisch amerikanischen Can-Do-Spirit. Ihre friedliche und idealistische Natur wird auf die Probe gestellt, sobald Menschen ihren Liebsten Schaden zufügen.

Aaron Moten spielt „Maximus" . Ein junger Soldat verbirgt seine tragische Vergangenheit, während er in einer militaristischen Fraktion namens Brotherhood of Steel dient. Er glaubt an die Noblesse der Mission der Brotherhood, Gesetz und Ordnung ins Ödland zu bringen – und wird alles tun, um ihre Ziele zu fördern.

Walton Goggins spielt „Der Ghoul" . Der Ghoul überlebt das Ödland als Kopfgeldjäger. Er ist pragmatisch, rücksichtslos und verbirgt eine geheimnisvolle Vergangenheit.

Kyle MacLaughlin spielt „Overseer Hank". Hank ist der Overseer von Vault 33 und Lucys Vater. Er ist darauf bedacht, die Welt zum Besseren zu verändern.

Die Serie wird produziert von Kilter Films und den executive Producern Jonathan Nolan und Lisa Joy. Nolan führte Regie bei den ersten drei Folgen. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als executive Producer, Autoren und Co-Showrunner.

Zur Besetzung gehören Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight) und Aaron Moten (Emancipation). Athena Wickham von Kilter Films ist ebenfalls ausführende Produzentin, zusammen mit Todd Howard für Bethesda Game Studios und James Altman für Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios und Kilter Films produzieren in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios und Bethesda Softworks.

Die Besetzung der Serie umfasst Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers), Annabel O’Hagan (Law & Order: SVU) und Xelia Mendes-Jones (The Wheel of Time).