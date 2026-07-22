Kino, Serien & TV: Nightborne – Neill Blomkamp zeigt vollständig mit KI produzierten Sci-Fi-Film

Regisseur Neill Blomkamp hat mit Nightborne einen rund 13 Minuten langen Sci-Fi-Horror-Kurzfilm veröffentlicht, dessen sämtliche Bilder mithilfe von Seedance 2.0 generiert wurden. Das Projekt ist zugleich die erste Veröffentlichung von Barley Studios.
Der Film erzählt die Geschichte einer Pilotin der US Army, die nach einem Kampfeinsatz offiziell für tot erklärt wird. Während ihr Ehemann einen leeren Sarg beerdigt, deuten aufgefundene Aufzeichnungen auf eine andere Wahrheit hin. Erzählt wird die Handlung im Stil einer Dokumentation mit Interviews, Archivmaterial und den Aufzeichnungen eines Wissenschaftlers, der ein geheimes Militärprogramm verlassen hat.
Laut den Produzenten entstand jede einzelne Einstellung durch eine von Neill Blomkamp gesteuerte KI-Generierung. Die Figuren basieren auf den Gesichtern und Stimmen von 32 realen Personen, die ihre Zustimmung zur Nutzung ihrer Abbilder gegeben haben. Das Konzeptdesign stammt von menschlichen Künstlern.
Nightborne ist ein fiktives Werk und spielt im Universum des Romans Echopraxia von Peter Watts.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh toll , KI generierte Filme .
Wow , das wird garantiert Hollywood nicht zerstören .
Also KI ist wirklich eine Pest geworden.
Wenn das die Zukunft sein sollte , bin ich raus .
Wahnsinn, könnte die Realität nicht von KI unterscheiden.
Dann brauchst echt ne Brille 🙁
Da waren so einige Szenen drin die sowas von künstlich waren 🙁
Aber auf der anderen Seite ist es doch schon erstaunlich was bisher möglich ist. Und das war ja quasi erst einer der ersten größeren Versuche.
Nein muss ich nicht, das sieht schon richtig gut aus und irgendwie bekomme ich den Eindruck, dass die KI schon länger in der Art benutzt wird, wenn man sich verschiedene Filme mal ansieht.
Top wenn irgendwann jeder seinen eigenen Film erstellen kann mit KI 😅✌🏻
In Zukunft wird vielleicht jeder seine eigenen Filme, Serien und Spiele mit „KI“ Tools erstellen können. Dazu müsste aber noch einige Probleme gelöst werden. Also dauert es noch einige Jahrzehnte. Dann gibt es keine Konsole mehr. Und die Schauspieler müssen wieder zurück auf die Bühne.
Sieht nicht schlecht aus
Absolut aber an ein paar Stellen erkennt man schon das es ein KI-Video ist. Zum Beispiel als die Uniform mit der Schere aufgeschnitten wird, sieht das doch ziemlich komisch aus.
Ich bin kein Fan von Horror, da bin ich raus. Das KI bashing überlasse ich denen, die sich das ansehen wollen. Als Filmfan hat man das ja in der Hand. Wenn einem das zuwider ist, sieht man sich die Filme nicht an. Dann hört das ganz schnell von alleine auf, wie bei allem anderen auch. Vote with your wallet.
Sieht doch echt gut aus und verstehe den hate nicht um KI, es ist halt die Zukunft und wer jetzt nicht mit aufspringt verpasst halt wie immer den anschluss
Ok, aber nein danke sowas Brauch ich einfach nicht. Filme sollen nicht mit KI gemacht werden ☝️.
Vom technischen Aspekt finde ich das richtig interessant. Da hätte ich gern die Prompts zum erstellen der Szenen gesehen. Bzw. wie lang die Erstellung gedauert hat.
Wenn es mit KI produziert ist, muss es ein Horrorfilm sein 🫣
Raucht am Anfang das Fenster im Hintergrund beim Hochhaus?
Bei 2:09 sieht es so aus das der Soldat im Hintergrund einen unsichtbaren Bürostuhl hat.
Dann schneidet eine schere einen Stoff nach unten in einer völlig falschen Haltung, die so nicht möglich ist.
Dann hat die Chirurgin zuerst eine Sehhilfe im Gesicht und dann plötzlich 2 ?
Dann werden bei 7.08 von der linken Hand zwei filigrane Goldringe von der Hand abgezogen und beim Kameraschnitt ist es plötzlich nur noch einer mit Stein und die Chirurgin wieder nur eine Sehhilfe auf der Nase.
Ab da hab ich abgebrochen, danke Nein ,das zerstört einfach die Immersion. Es ist einfach noch nicht gut.Der Regisseur hat bestimmt die Fehler gesehen, kann aber sie wohl nicht durch die KI korrigieren.
Es ist jetzt wie ein Amerikanischer Autoverkäufer der dir ein Super gebrauchtes Autos verkauft, aber wenn man dann ihn hat ,merkt man das die Schaltung klemmt, der Blinker defekt ist und die Bremsen quietschen aber da ist es schon zu spät.
Bin mir nicht sicher ob man das der Ki beibringen kann so eine ständige Konstante das es auf Kleinigkeiten achten muss.