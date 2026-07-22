Kino, Serien & TV: Nightborne – Neill Blomkamp zeigt vollständig mit KI produzierten Sci-Fi-Film

Regisseur Neill Blomkamp hat mit Nightborne einen rund 13 Minuten langen Sci-Fi-Horror-Kurzfilm veröffentlicht, dessen sämtliche Bilder mithilfe von Seedance 2.0 generiert wurden. Das Projekt ist zugleich die erste Veröffentlichung von Barley Studios.

Der Film erzählt die Geschichte einer Pilotin der US Army, die nach einem Kampfeinsatz offiziell für tot erklärt wird. Während ihr Ehemann einen leeren Sarg beerdigt, deuten aufgefundene Aufzeichnungen auf eine andere Wahrheit hin. Erzählt wird die Handlung im Stil einer Dokumentation mit Interviews, Archivmaterial und den Aufzeichnungen eines Wissenschaftlers, der ein geheimes Militärprogramm verlassen hat.

Laut den Produzenten entstand jede einzelne Einstellung durch eine von Neill Blomkamp gesteuerte KI-Generierung. Die Figuren basieren auf den Gesichtern und Stimmen von 32 realen Personen, die ihre Zustimmung zur Nutzung ihrer Abbilder gegeben haben. Das Konzeptdesign stammt von menschlichen Künstlern.

Nightborne ist ein fiktives Werk und spielt im Universum des Romans Echopraxia von Peter Watts.