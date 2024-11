Kino, Serien & TV: Offizieller Trailer zu Secret Level

Prime Video hat den offiziellen Trailer für die mit Spannung erwartete animierte Anthologie-Serie Secret Level von Amazon MGM Studios und Blur Studio vorgestellt. Secret Level zeigt originelle Geschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele spielen.

Secret Level wird ab dem 10. Dezember exklusiv auf Prime Video in über 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein. Weitere Episoden werden bis zum 17. Dezember folgen.

Die Serie präsentiert eine hochkarätige Besetzung, darunter Arnold Schwarzenegger (The Terminator Franchise), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (The Book of Boba Fett, Chief of War) und viele mehr.

Außerdem können sich die Zuschauer am 18. November auf exklusive, episodenspezifische Inhalte freuen, die auf den Secret Level Social Handles veröffentlicht werden. Zur Feier von Secret Level bietet Amazon seinen Prime-Mitgliedern nur 48 Stunden lang 10 % Rabatt auf ausgewählte digitale Spielewährungen von Top-Marken, darunter die Secret Level-Partner Xbox und Epic Games.

Das ist Secret Level

Secret Level ist eine neue animierte Anthologie-Serie für Erwachsene mit originellen Geschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele der Welt spielen. Jede der Episoden stammt von den kreativen Köpfen hinter LOVE, DEATH + ROBOTS und ist eine Hommage an Spiele und Gamer.

Secret Level wurde von Tim Miller entwickelt und wird von ihm produziert. Dave Wilson fungiert als ausführender Produzent und übergeordneter Regisseur.

Trailer Englisch:

Trailer Deutsch: