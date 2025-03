Kino, Serien & TV: Offizieller Trailer zur Serie Devil May Cry

Erlebt Dämonenjäger Dante im neuen Trailer zur Netflix-Serie Devil May Cry in Aktion.

Capcoms Videospielreihe Devil May Cry geht am 3. April bei Netflix in Serie. Vor einigen Wochen zeigte der Streamingdienst bereits den Vorspann für die animierte Serie.

Jetzt wird die Vorfreude durch einen brandneuen Trailer angeheizt, in dem Dämonenjäger Dante gegen Tod und Zerstörung kämpft.