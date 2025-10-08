Kino, Serien & TV: Offizieller Trailer zur The Witcher Season 4

Netflix schickt den Hexer in die vierte Runde. Am 20. Oktober feiert die erste Folge der vierten Staffel von The Witcher ihre Premiere beim Streamingdienst.
Nach drei Staffeln hat sich Henry Cavill von der Serie verabschiedet. Die Rolle von Geralt von Riva übernimmt ab dieser Staffel Liam Hemsworth.
Offizielle Beschreibung der Staffel:
„Die Ereignisse in der dritten Staffel haben den ganzen Kontinent verändert. Geralt, Yennefer und Ciri werden durch einen tobenden Krieg und zahllose Feinde auseinandergerissen. Während ihre Pfade sich trennen und ihre Ziele klarer werden, treffen sie unerwartet auf Verbündete, die sich ihnen anschließen. Nur wenn sie diese neuen Familien annehmen können, finden sie vielleicht wieder endgültig zueinander.“
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Liam Hemsworth bringt es nicht gut rüber, Henry Cavill war wie erwartet unersetzlich.
Man ist auch Henrys Gesicht gewöhnt und diese Synchronstimme ist auch irgendwie schwach 🙁
Kommt echt bald wie eine Marvelserie rüber durch seine Performance.