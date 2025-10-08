Kino, Serien & TV: Offizieller Trailer zur The Witcher Season 4

Liam Hemsworth will im offiziellen Trailer zur vierten Staffel von The Witcher alle fertigmachen.

Netflix schickt den Hexer in die vierte Runde. Am 20. Oktober feiert die erste Folge der vierten Staffel von The Witcher ihre Premiere beim Streamingdienst.

Nach drei Staffeln hat sich Henry Cavill von der Serie verabschiedet. Die Rolle von Geralt von Riva übernimmt ab dieser Staffel Liam Hemsworth.

Offizielle Beschreibung der Staffel:

„Die Ereignisse in der dritten Staffel haben den ganzen Kontinent verändert. Geralt, Yennefer und Ciri werden durch einen tobenden Krieg und zahllose Feinde auseinandergerissen. Während ihre Pfade sich trennen und ihre Ziele klarer werden, treffen sie unerwartet auf Verbündete, die sich ihnen anschließen. Nur wenn sie diese neuen Familien annehmen können, finden sie vielleicht wieder endgültig zueinander.“