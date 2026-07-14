Kino, Serien & TV: Paramount arbeitet an Neuauflage von Nightmare on Elm Street

Paramount entwickelt eine neue Version von Nightmare on Elm Street.

Nach 16 Jahren kehrt Nightmare on Elm Street auf die große Leinwand zurück. Paramount arbeitet an einer Neuinterpretation des Horror-Klassikers von Wes Craven.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat sich Paramount die Rechte am Originaldrehbuch gesichert. Produziert wird der Film über das neue Genre-Label Paramount Primal, das von J.D. Lifshitz und Raphael Margules geleitet wird. Beide waren zuletzt unter anderem an Barbarian beteiligt.

An der Produktion wirken außerdem Mitglieder von Wes Cravens Familie mit. Seine Witwe Iya Labunka, sein Sohn Jonathan Craven sowie Marc Toberoff übernehmen die Rolle der Produzenten.

Konkrete Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt. Auch ein Regisseur oder Drehbuchautor wurde noch nicht angekündigt. Laut den Produzenten soll die Neuauflage jedoch eine neue Generation an Fans ansprechen und gleichzeitig den Geist des Originals bewahren.

Der letzte Nightmare on Elm Street-Film erschien 2010 und erhielt überwiegend negative Kritiken. Seitdem gab es mehrere Anläufe, Freddy Krueger auf die Leinwand zurückzubringen, die jedoch nie umgesetzt wurden.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Da sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, dürfte die Rückkehr von Freddy Krueger noch einige Zeit auf sich warten lassen.