Kino, Serien & TV: Paramount arbeitet an Neuauflage von Nightmare on Elm Street

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Image: KI-generiert

Paramount entwickelt eine neue Version von Nightmare on Elm Street.

Nach 16 Jahren kehrt Nightmare on Elm Street auf die große Leinwand zurück. Paramount arbeitet an einer Neuinterpretation des Horror-Klassikers von Wes Craven.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat sich Paramount die Rechte am Originaldrehbuch gesichert. Produziert wird der Film über das neue Genre-Label Paramount Primal, das von J.D. Lifshitz und Raphael Margules geleitet wird. Beide waren zuletzt unter anderem an Barbarian beteiligt.

An der Produktion wirken außerdem Mitglieder von Wes Cravens Familie mit. Seine Witwe Iya Labunka, sein Sohn Jonathan Craven sowie Marc Toberoff übernehmen die Rolle der Produzenten.

Konkrete Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt. Auch ein Regisseur oder Drehbuchautor wurde noch nicht angekündigt. Laut den Produzenten soll die Neuauflage jedoch eine neue Generation an Fans ansprechen und gleichzeitig den Geist des Originals bewahren.

Der letzte Nightmare on Elm Street-Film erschien 2010 und erhielt überwiegend negative Kritiken. Seitdem gab es mehrere Anläufe, Freddy Krueger auf die Leinwand zurückzubringen, die jedoch nie umgesetzt wurden.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Da sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, dürfte die Rückkehr von Freddy Krueger noch einige Zeit auf sich warten lassen.

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22 Kommentare Added

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  1. Robilein 1301580 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 14.07.2026 - 18:44 Uhr

    Na hoffentlich verkacken sie es nicht wie bei Halloween. Halloween aus 2018 und Halloween Kills sind so geil, dann kommt der David Gordon Green mit Halloween Ends daher. Was ein schlechter Film.

    1
    • Mr Poppell 122760 XP Man-at-Arms Silber | 14.07.2026 - 20:25 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Für mein Empfinden stehen die Chancen 80:20 das sie es verkacken.

      Halloween Ends war wirklich Mist genauso wie Freddy vs. Jason. Gehört der überhaupt zur Nightmare on Elm Street Reihe 🤔 Egal der war Mist. 😅

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  2. Lord Hektor 404720 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.07.2026 - 19:08 Uhr

    Die alten Filme habe ich wirklich sehr gerne geschaut, eine Neuauflage könnte sehr spannend werden.

    0
  4. Spaxarrow 15940 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 14.07.2026 - 20:21 Uhr

    Glaub hab bis heute nur den ersten, das andere Reboot? (hier wo schon n neuer Schauspieler war) und Freddy vs Jason gesehen 😅 von allen horror killern sah ich ihn glaub am wenigstens und dabei find ich die Filme gut eig, glaube es ist aber auch immer schwer alte Filme irwo zum schauen zu finden 🤔

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    • Lord Maternus 375355 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.07.2026 - 20:26 Uhr
      Antwort auf Spaxarrow

      Ich glaube, meine DVD-Box mit den sieben Filmen hat damals 20 € oder so gekostet. War es definitiv wert.

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