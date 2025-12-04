Kino, Serien & TV: Paramount plant gleich zwei Blockbuster mit Sonic & Ninja Turtles

Paramount hat seine Kinoplanung für das Jahr 2028 erweitert und zwei große Marken angekündigt, die weltweit Millionen von Zuschauern anziehen sollen.

Ein neuer Teenage Mutant Ninja Turtles-Film erscheint am 17. November 2028 und wird von Neal H. Moritz produziert, der bereits hinter der erfolgreichen Sonic the Hedgehog-Reihe steht.

Nur wenige Wochen später folgt am 22. Dezember 2028 ein Sonic Universe Event-Film, der sich unabhängig von Sonic the Hedgehog 4 entwickelt.

Die Reihe gilt inzwischen als eine der stärksten Marken des Studios, da die ersten drei Filme weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt haben.

Paramount hält die Inhalte der beiden neuen Produktionen derzeit noch geheim, deutet jedoch an, dass sowohl das Turtles-Universum als auch das Sonic-Franchise weiter ausgebaut werden. Zusätzlich bringt das Studio Top Gun am 13. Mai 2026 zum vierzigjährigen Bestehen erneut ins Kino und setzt damit auf die anhaltende Strahlkraft des Klassikers.