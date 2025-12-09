Kino, Serien & TV: Paramount schockt die Medienwelt: Milliarden-Attacke gegen Netflix für Warner Bros

Der Wettbewerb um die Übernahme von Warner Bros Discovery erreicht eine neue Eskalationsstufe.
Nachdem Netflix zuletzt sein 82,7-Milliarden-Dollar-Angebot öffentlich machte und damit die Zerschlagung von Warner Bros Discovery plante, reagiert Paramount nun mit einem deutlich aggressiveren Schritt.
Das Unternehmen hat ein feindliches Übernahmegebot angekündigt, das den Wert des Konkurrenten um 18 Milliarden Dollar übersteigen soll.
Paramount will ein Tender-Angebot in Höhe von 30 Dollar pro Aktie einreichen und positioniert sich damit klar über dem Netflix-Angebot von 27,75 Dollar. Die Führung von Paramount betont, dass das eigene Angebot stärker, stabiler und langfristig vorteilhafter sei, da es darauf abzielt, Warner Bros Discovery vollständig zu übernehmen und nicht in Einzelteile zu zerlegen.
Unternehmen wie Netflix, Paramount oder Warner Bros Discovery kämpfen um Marktanteile, Reichweite, Content-Bibliotheken, Studios und Markenrechte, die im Streaming-Geschäft als entscheidend gelten.
Die Rivalität zwischen den Konzernen verschärft sich, da jeder Player versucht, seine Position im Streaming-Markt durch strategische Zukäufe, Content-Bündelungen und exklusive Rechte zu sichern.
Die aktuelle Auseinandersetzung zeigt die enorme wirtschaftliche Bedeutung von Warner Bros Discovery sowie die wachsende Konkurrenz im internationalen Entertainment-Sektor, in dem Filmproduktion, Serienentwicklung, Streaming-Plattformen und globale Mediennetzwerke eng miteinander verknüpft sind.
106 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das kann dann später eine Seite verfilmen 🙂
Drücke Paramount hier die Daumen und hoffe auch das sie sich nicht übernehmen.
Aber Netflix wäre echt der Niedergang bzw der Sargnagel für Warner.
Also generell finde ich es kacke das Warner Bros. verkauft wird. Filmtechnisch ist das mein absolutes Lieblingsstudio und viele Lizenzen liegen mir wirklich sehr am Herzen.
Wenn es wirklich Netflix oder Paramount sein muss, dann hoffe ich eher auf Paramount. Die Netflix Eigenproduktionen sind in der Regel scheiße, da finde ich Paramount deutlich besser.
Dazu kommt, das Netflix null Kinokultur hat und ich glaub auch nicht, dass wir dann zukünftig noch Blue Rays bekommen werden.
Wahnsinn mir was für gigantischen Summen da herumgeworfen wird. Schauen wir mal wie das ausgeht