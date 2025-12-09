Kino, Serien & TV: Paramount schockt die Medienwelt: Milliarden-Attacke gegen Netflix für Warner Bros

Der Wettbewerb um die Übernahme von Warner Bros Discovery erreicht eine neue Eskalationsstufe.

Nachdem Netflix zuletzt sein 82,7-Milliarden-Dollar-Angebot öffentlich machte und damit die Zerschlagung von Warner Bros Discovery plante, reagiert Paramount nun mit einem deutlich aggressiveren Schritt.

Das Unternehmen hat ein feindliches Übernahmegebot angekündigt, das den Wert des Konkurrenten um 18 Milliarden Dollar übersteigen soll.

Paramount will ein Tender-Angebot in Höhe von 30 Dollar pro Aktie einreichen und positioniert sich damit klar über dem Netflix-Angebot von 27,75 Dollar. Die Führung von Paramount betont, dass das eigene Angebot stärker, stabiler und langfristig vorteilhafter sei, da es darauf abzielt, Warner Bros Discovery vollständig zu übernehmen und nicht in Einzelteile zu zerlegen.

Unternehmen wie Netflix, Paramount oder Warner Bros Discovery kämpfen um Marktanteile, Reichweite, Content-Bibliotheken, Studios und Markenrechte, die im Streaming-Geschäft als entscheidend gelten.

Die Rivalität zwischen den Konzernen verschärft sich, da jeder Player versucht, seine Position im Streaming-Markt durch strategische Zukäufe, Content-Bündelungen und exklusive Rechte zu sichern.

Die aktuelle Auseinandersetzung zeigt die enorme wirtschaftliche Bedeutung von Warner Bros Discovery sowie die wachsende Konkurrenz im internationalen Entertainment-Sektor, in dem Filmproduktion, Serienentwicklung, Streaming-Plattformen und globale Mediennetzwerke eng miteinander verknüpft sind.