Kino, Serien & TV: Paramounts neues Milliardenangebot bringt Netflix-Deal ins Wanken

Der Übernahmekampf um Warner Bros. Discovery nimmt eine neue Wendung. Der Vorstand des Medienkonzerns prüft derzeit, die Gespräche mit Paramount wieder aufzunehmen. Auslöser ist ein überarbeitetes Angebot, das deutlich bessere Konditionen bietet als die ursprüngliche Offerte – und das Potenzial hat, den bereits vereinbarten Deal mit Netflix zu gefährden.
Warner Bros. hatte im Dezember zugestimmt, sein Filmstudio und den Streamingdienst HBO Max für 27,75 US‑Dollar pro Aktie an Netflix zu verkaufen. Kurz darauf legte Paramount nach und startete eine feindliche Übernahmeoffensive, bei der das Unternehmen 30 US‑Dollar pro Aktie in bar bot.
In der vergangenen Woche erhöhte Paramount den Druck weiter und fügte eine sogenannte Ticking Fee hinzu: Für jede Verzögerung bei der regulatorischen Genehmigung sollen zusätzliche 25 Cent pro Aktie gezahlt werden. Laut CNBC entspricht das einem Wert von rund 650 Millionen US‑Dollar pro Quartal, falls der Abschluss über den 31. Dezember 2026 hinaus verschoben wird.
Darüber hinaus erklärte Paramount laut Bloomberg, man werde die 2,8 Milliarden US‑Dollar übernehmen, die als Vertragsstrafe an Netflix fällig würden, sollte der bestehende Deal platzen. Zusätzlich versprach das Unternehmen, mögliche 1,5 Milliarden US‑Dollar an Refinanzierungskosten zu eliminieren – ein weiterer finanzieller Anreiz, der das Angebot erheblich aufwertet.
Sowohl Paramount als auch Netflix sollen laut Bloomberg bereit sein, ihre Gebote weiter zu erhöhen, um Warner Bros. zu sichern. Doch erstmals scheint der Warner‑Vorstand ernsthaft zu prüfen, ob Paramounts Offerte nicht nur ein besseres Geschäft darstellen könnte, sondern auch Netflix dazu zwingt, seine Konditionen nachzubessern.
Der Bieterwettstreit um eines der größten Medienunternehmen der Welt könnte sich damit weiter zuspitzen – und die Entscheidung des Warner‑Boards dürfte die Weichen für die Zukunft der gesamten US‑Entertainment‑Landschaft stellen.
Eigentlich ist es doch egal wer WB bekommt, ist doch alles eh gleich scheiße und geht mit Entlassungen einher. Und beide wollen auch nichts von den Games-Studios wissen wahrscheinlich werden die gleich weiter veräußert.
Zur Zeit tendiere ich eher zu Paramount, weil Netflix für mich gefühlt keine Ahnung hat gute Stories zu schreiben und sie derzeit die Synchronsprecher aushebeln wollen.
Ja Paramount ist teilweise auch scheiße, siehe Kurtzman Star Trek, da wäre der Druckman gut aufgehoben aber dafür haben sie mit Yellowstone, Star Trek New World usw viel richtig gemacht und Warner Bros war mit Gunn auch auf einem guten Weg.
Also Starfleet Academy ist tatsächlich der größte woke Mist, den ich je im Rahmen von Star Trek gesehen habe. Ich sage nur: Ein Klingone mit Rock und Handtäschchen!
Auf der anderen Seite finde ich aber Strange New Worlds richtig klasse. Bin mal gespannt, wer den Deal dann tatsächlich machen wird.
Besonders ein Klingone der kein Kämpfer ist, selbst die Frauen bei den Klingonen waren mehr Kämpfer. Worf wäre enttäuscht 😅
Noch schlimmer, ne dicke weibliche Jem’Hadar als Sportlehrerin 😆😆😆
Jem’Hadar werden als Männer/Krieger gezüchtet in Brutkammern, da gibt es keine Frauen und ne Dicke würde es erst recht nicht geben weil ja sportlich gezüchtet… ich frag mich echt.
Dachte Disco war schon scheiße, aber das hatte noch einige Highlights und wie gesagt dadurch hatte halt Captain Pike seine Chance für New World.
Also als Oldschool Trekkie bricht mich das mehrfach.
Einfach nur krank! Ein wohl auf den Kapitalismus 🤪.
Eine Vertragsstrafe von 2,8 Mrd Dollar mal so eben übernehmen. Ich will gar nicht nachrechnen, wie lange Oma dafür stricken müsste!
Das ist echt irre, die große Frage idt, wieviel sie dadurch gut machen wollen bzw. rechnen, das aich das lohnt
Ich hoffe das sich Paramount am Ende durchsetzt.
Netflix wäre für Freunde des guten Films echt eine Katastrophe.
Dit is ma mega spannend 😅 bin echt gespannt was paramount noch allet auspackt ✌🏻 😅 🤭
Ich hoffe auch das sich am Ende Paramount durchsetzt. Netflix würde schon eher den tot des Kinos und der Disc bedeuten.
Das wird sich wohl noch hinziehen.
Ich bin Team Paramount. Netwoke ? Nein Danke ( Wollen wir dann in jeder Serie ein coming out feiern. )Dann können wir uns von allem verabschieden. was uns lieb und teuer ist.
Kannst ja schonmal machen, dann tut es weniger weh 💩.