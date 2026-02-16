Kino, Serien & TV: Paramounts neues Milliardenangebot bringt Netflix-Deal ins Wanken

Der Vorstand von Warner Bros. Discovery denkt darüber nach, die Gespräche mit Paramount erneut zu eröffnen, da ein überarbeitetes, finanziell deutlich attraktiveres Angebot vorliegt.

Der Übernahmekampf um Warner Bros. Discovery nimmt eine neue Wendung. Der Vorstand des Medienkonzerns prüft derzeit, die Gespräche mit Paramount wieder aufzunehmen. Auslöser ist ein überarbeitetes Angebot, das deutlich bessere Konditionen bietet als die ursprüngliche Offerte – und das Potenzial hat, den bereits vereinbarten Deal mit Netflix zu gefährden.

Warner Bros. hatte im Dezember zugestimmt, sein Filmstudio und den Streamingdienst HBO Max für 27,75 US‑Dollar pro Aktie an Netflix zu verkaufen. Kurz darauf legte Paramount nach und startete eine feindliche Übernahmeoffensive, bei der das Unternehmen 30 US‑Dollar pro Aktie in bar bot.

In der vergangenen Woche erhöhte Paramount den Druck weiter und fügte eine sogenannte Ticking Fee hinzu: Für jede Verzögerung bei der regulatorischen Genehmigung sollen zusätzliche 25 Cent pro Aktie gezahlt werden. Laut CNBC entspricht das einem Wert von rund 650 Millionen US‑Dollar pro Quartal, falls der Abschluss über den 31. Dezember 2026 hinaus verschoben wird.

Darüber hinaus erklärte Paramount laut Bloomberg, man werde die 2,8 Milliarden US‑Dollar übernehmen, die als Vertragsstrafe an Netflix fällig würden, sollte der bestehende Deal platzen. Zusätzlich versprach das Unternehmen, mögliche 1,5 Milliarden US‑Dollar an Refinanzierungskosten zu eliminieren – ein weiterer finanzieller Anreiz, der das Angebot erheblich aufwertet.

Sowohl Paramount als auch Netflix sollen laut Bloomberg bereit sein, ihre Gebote weiter zu erhöhen, um Warner Bros. zu sichern. Doch erstmals scheint der Warner‑Vorstand ernsthaft zu prüfen, ob Paramounts Offerte nicht nur ein besseres Geschäft darstellen könnte, sondern auch Netflix dazu zwingt, seine Konditionen nachzubessern.

Der Bieterwettstreit um eines der größten Medienunternehmen der Welt könnte sich damit weiter zuspitzen – und die Entscheidung des Warner‑Boards dürfte die Weichen für die Zukunft der gesamten US‑Entertainment‑Landschaft stellen.