Kino, Serien & TV: Post-Credit-Szene aus Sonic 3 geleakt

Eine Post-Credit-Szene aus dem kommenden Kinofilm Sonic the Hedgehog 3 wurde geleakt, die auf einen weiteren Teil

Der Kinostart von Sonic the Hedgehog 3 steht eigentlich erst noch bevor. Doch offenbar gab es schon eine Vorpremiere des Actionfilms, denn im Netz ist bereits eine Post-Credit-Szene aufgetaucht.

Im mit dem Handy abgefilmten Clip wird durch die Endszene die Bühne für einen vierten Film geebnet. Was darin zu sehen ist, wollen wir euch an dieser Stelle aber nicht verraten.

Wenn euch Spoiler nichts ausmachen, könnt ihr die entsprechende Szene via Reddit anschauen, falls sie nicht schon gelöscht worden ist.

Regisseur Jeff Fowler deutete bereits einen weiteren Film an. In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte er:

„Es macht Spaß, die Online-Debatten der Fans darüber zu verfolgen, wer als Nächstes auftaucht und wer am Ende des Films verraten wird. Wir führen viele der gleichen Gespräche“ „Wir haben alle unsere Favoriten auf der Seite der Filmemacher, und wir alle plädieren dafür, dass es dieser oder jener sein sollte. Es macht Spaß, diese Vorfreude aufrechtzuerhalten. Bei diesem Film ist es nicht anders, wenn es darum geht, neue Charaktere anzukündigen.“

Der Kinostart von Sonic the Hedgehog 3 ist der 20. Dezember in den USA bzw. der 25. Dezember in Deutschland.