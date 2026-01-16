Kino, Serien & TV: Reality-Show zu Fallout Shelter angekündigt

23 Autor:
Übersicht

Bethesda und Amazon Prime arbeiten an einer Wettbewerbs-Reality-Show mit dem Arbeitstitel Fallout Shelter.

Mit der Fallout-Serie, die sich aktuell mitten in Staffel 2 befindet, landeten Bethesda und Amazon Prime einen großen Erfolg. Die Dreharbeiten zur bereits bestätigten dritten Staffel 3 sollen im Mai dieses Jahres anlaufen.

Nun wurde eine weitere Fallout-Adaption mit einem komplett anderen Konzept angekündigt. Unter dem Arbeitstitel Fallout Shelter soll aus einer Zusammenarbeit von Bethesda, Kilter, Studio Lambert und Amazon Prime eine Reality-Show entstehen, die auf der offiziellen Seite folgendermaßen beschrieben wird:

„Fallout Shelter (Arbeitstitel) ist eine neue Reality-Wettbewerbsreihe, die auf dem gleichnamigen erfolgreichen Amazon-Drama und Computerspiel basiert. Die Bewohner (Kandidaten) leben gemeinsam in einem streng geheimen Bunker, wo sie in einer Reihe von Spielen gegeneinander antreten, die die sieben Kernattribute aus der Fallout-Welt auf die Probe stellen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück (S.P.E.C.I.A.L).“

„Die Serie testet nicht nur die Kernattribute der Bewohner, sondern auch ihre Loyalität und Allianzen. Es ist ein Spiel um Machtverhältnisse, Popularität und soziale Strategien, bei dem es letztendlich um einen riesigen Geldpreis geht. Aber haben Sie das Zeug dazu, der S.P.E.C.I.A.L.ste zu sein?“

  5. hellboy 21355 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.01.2026 - 07:27 Uhr

    Ick weeß ja nich… Da müsste schon einiges an Geld reingesteckt werden, damit das nicht trashig wird. Und die Kandidaten dürften sich nicht zu komisch selbst inszenieren. Kurz: Ich hab Angst!

    0
    • Katanameister 297640 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.01.2026 - 07:34 Uhr
      Antwort auf hellboy

      Das wird bestimmt eine Katastrophe irgendwann melkt man die Kuh zu sehr und dann kommt so ein Trash dabei raus 💩.

      0
    • Rotten 94765 XP Posting Machine Level 2 | 16.01.2026 - 08:15 Uhr
      Antwort auf hellboy

      Amazon hat doch jenuch patte 😅 daran wird et ni mangeln, eher an gutem content

      0
  7. Robilein 1202150 XP Xboxdynasty Legend Platin | 16.01.2026 - 08:05 Uhr

    Könnte in der Tat sehr interessant sein was Charaktere, Charakterentwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Sehr spannend die Idee.

    0
  8. Rotten 94765 XP Posting Machine Level 2 | 16.01.2026 - 08:14 Uhr

    Klingt jetze ni so spannend 😅 hätten se daraus ein Takeshis castle clone gemacht hätte ik es angeschaut 🤣✌🏻

    1
    • kleineAmeise 130370 XP Elite-at-Arms Bronze | 16.01.2026 - 10:37 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Gibt es schon mit Squid Games. Die Spielen die gleichen Spiele wie in der Serie, werden aber nicht erschossen.

      0
      • Rotten 94765 XP Posting Machine Level 2 | 16.01.2026 - 10:40 Uhr
        Antwort auf kleineAmeise

        Klingt nit so lustig wie die Takeshi Variante für mich 😅✌🏻 habe diese Serie och an mir vorbei ziehen lassen 😅

        0
  9. RumRoGERs 119405 XP Scorpio King Rang 4 | 16.01.2026 - 09:32 Uhr

    Boa geil, ich liebe Trash TV und Fallout auch. Das könnte richtig gut werden.
    Das gewollte Drama aus dem Trash TV passt schon zu einem klaustrophobischen Bunkerszenario.

    Ich glaube Fallout ist der Hit den Microsoft so verzweifelt gesucht hatte.

    0
  10. kleineAmeise 130370 XP Elite-at-Arms Bronze | 16.01.2026 - 10:33 Uhr

    Nein Danke. Habe mir paar Reality-Episoden von Squid Games angeschaut, und absolut nicht!
    Ist sowieso alles Fake und gestellt.

    0

