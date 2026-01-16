Kino, Serien & TV: Reality-Show zu Fallout Shelter angekündigt

Mit der Fallout-Serie, die sich aktuell mitten in Staffel 2 befindet, landeten Bethesda und Amazon Prime einen großen Erfolg. Die Dreharbeiten zur bereits bestätigten dritten Staffel 3 sollen im Mai dieses Jahres anlaufen.

Nun wurde eine weitere Fallout-Adaption mit einem komplett anderen Konzept angekündigt. Unter dem Arbeitstitel Fallout Shelter soll aus einer Zusammenarbeit von Bethesda, Kilter, Studio Lambert und Amazon Prime eine Reality-Show entstehen, die auf der offiziellen Seite folgendermaßen beschrieben wird:

„Fallout Shelter (Arbeitstitel) ist eine neue Reality-Wettbewerbsreihe, die auf dem gleichnamigen erfolgreichen Amazon-Drama und Computerspiel basiert. Die Bewohner (Kandidaten) leben gemeinsam in einem streng geheimen Bunker, wo sie in einer Reihe von Spielen gegeneinander antreten, die die sieben Kernattribute aus der Fallout-Welt auf die Probe stellen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück (S.P.E.C.I.A.L).“ „Die Serie testet nicht nur die Kernattribute der Bewohner, sondern auch ihre Loyalität und Allianzen. Es ist ein Spiel um Machtverhältnisse, Popularität und soziale Strategien, bei dem es letztendlich um einen riesigen Geldpreis geht. Aber haben Sie das Zeug dazu, der S.P.E.C.I.A.L.ste zu sein?“