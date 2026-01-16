Kino, Serien & TV: Reality-Show zu Fallout Shelter angekündigt

Mit der Fallout-Serie, die sich aktuell mitten in Staffel 2 befindet, landeten Bethesda und Amazon Prime einen großen Erfolg. Die Dreharbeiten zur bereits bestätigten dritten Staffel 3 sollen im Mai dieses Jahres anlaufen.
Nun wurde eine weitere Fallout-Adaption mit einem komplett anderen Konzept angekündigt. Unter dem Arbeitstitel Fallout Shelter soll aus einer Zusammenarbeit von Bethesda, Kilter, Studio Lambert und Amazon Prime eine Reality-Show entstehen, die auf der offiziellen Seite folgendermaßen beschrieben wird:
„Fallout Shelter (Arbeitstitel) ist eine neue Reality-Wettbewerbsreihe, die auf dem gleichnamigen erfolgreichen Amazon-Drama und Computerspiel basiert. Die Bewohner (Kandidaten) leben gemeinsam in einem streng geheimen Bunker, wo sie in einer Reihe von Spielen gegeneinander antreten, die die sieben Kernattribute aus der Fallout-Welt auf die Probe stellen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück (S.P.E.C.I.A.L).“
„Die Serie testet nicht nur die Kernattribute der Bewohner, sondern auch ihre Loyalität und Allianzen. Es ist ein Spiel um Machtverhältnisse, Popularität und soziale Strategien, bei dem es letztendlich um einen riesigen Geldpreis geht. Aber haben Sie das Zeug dazu, der S.P.E.C.I.A.L.ste zu sein?“
Oh… da wird etwas durchs Dorf… ach ne, gemolken.
Oh ja, das benötige ich unbedingt 🙄
Die Melkkuh ist wieder unterwegs.
Ich behaupte mal: mehrere davon
Reality Show von Fall Out wer braucht das Bitte 🤔
Vielleicht Stars, die aus dem Vault rauswollen
Ja kann gut möglich sein 🤔 könnte lustig werden.
Wo nehmen sie die Mutanten her ?😂
Einfach ein paar Botox-Fails einladen.
Da spart man sich auch gleich die Maske
Ja genau dann fehlen nur noch zwei drei Leute mit verfuschter Nase 😂😂😂
Is dann ein Kardashian special 😅✌🏻🤭
😂😂😂👍🏻
Die wären dafür prädestiniert 🤣🤭
Ick weeß ja nich… Da müsste schon einiges an Geld reingesteckt werden, damit das nicht trashig wird. Und die Kandidaten dürften sich nicht zu komisch selbst inszenieren. Kurz: Ich hab Angst!
Das wird bestimmt eine Katastrophe irgendwann melkt man die Kuh zu sehr und dann kommt so ein Trash dabei raus 💩.
Amazon hat doch jenuch patte 😅 daran wird et ni mangeln, eher an gutem content
Habe null Lust auf sowas, wer weiß wie das ankommen wird.
Könnte in der Tat sehr interessant sein was Charaktere, Charakterentwicklung und zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Sehr spannend die Idee.
Klingt jetze ni so spannend 😅 hätten se daraus ein Takeshis castle clone gemacht hätte ik es angeschaut 🤣✌🏻
Das wäre doch mal eine geile Idee 🙂 da wäre ich sofort dabei
Gibt es schon mit Squid Games. Die Spielen die gleichen Spiele wie in der Serie, werden aber nicht erschossen.
Klingt nit so lustig wie die Takeshi Variante für mich 😅✌🏻 habe diese Serie och an mir vorbei ziehen lassen 😅
Boa geil, ich liebe Trash TV und Fallout auch. Das könnte richtig gut werden.
Das gewollte Drama aus dem Trash TV passt schon zu einem klaustrophobischen Bunkerszenario.
Ich glaube Fallout ist der Hit den Microsoft so verzweifelt gesucht hatte.
Nein Danke. Habe mir paar Reality-Episoden von Squid Games angeschaut, und absolut nicht!
Ist sowieso alles Fake und gestellt.