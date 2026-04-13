Kino, Serien & TV: Red Dead Redemption Film: Karl Urban will John Marston spielen

Nachdem bereits Schauspieler Jack Black öffentlich Interesse an der Mitwirkung im Universum von Red Dead Redemption bekundet hatte, meldet sich nun auch Karl Urban zu Wort – und konkretisiert sogar eine Wunschrolle.

In einem Interview mit Square Mile erklärte Urban, dass ihn die Welt von Red Dead Redemption seit Jahren fasziniert. Besonders die Atmosphäre und das narrative Setting des Western-Epos hätten es ihm angetan, auch wenn er selbst erst spät intensiveren Kontakt zur Gaming-Kultur gefunden habe.

Im Gespräch wurde er zudem direkt auf mögliche Rollen in einer Verfilmung angesprochen. Ohne zu zögern nannte Urban den Namen John Marston als Figur, die er gerne verkörpern würde. Die Figur gilt als zentraler Protagonist des Originals und spielt auch in der Fortsetzung eine wichtige Rolle als ehemaliger Outlaw mit bewegter Vergangenheit.

Trotz der Begeisterung aus Hollywood bleibt eine Umsetzung weiterhin unwahrscheinlich. Rockstar Games hat bislang keinerlei Pläne für Filmadaptionen seiner großen Marken wie Red Dead Redemption oder Grand Theft Auto bestätigt. Auch Aussagen von Dan Houser deuten darauf hin, dass eine Verfilmung als zu riskant angesehen wird, insbesondere im Hinblick auf Kontrolle und Markenintegrität.

Damit bleibt Red Dead Redemption vorerst ein reines Spielephänomen, während die Debatte um eine mögliche Hollywood-Adaption weiterhin eher auf Wunschdenken als auf konkreten Projekten basiert.