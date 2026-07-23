Kino, Serien & TV: Resident Evil kehrt ins Kino zurück – Trailer zeigt eine bekannte Horrornacht

Eine bekannte Horrornacht bekommt mit dem neuen Resident Evil-Film eine andere Perspektive. Der offizielle Trailer zum Reboot wurde veröffentlicht und liefert gleichzeitig weitere Hinweise darauf, wie die neue Verfilmung mit dem bekannten Stoff der Videospielreihe umgehen wird.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht unter anderem Bryan, der als neuer Charakter eine eigene Rolle innerhalb der Ereignisse einnimmt.
Der Film greift dabei offenbar eine Nacht auf, die Fans der Resident-Evil-Reihe bereits gut kennen, erzählt die Ereignisse jedoch aus einem neuen Blickwinkel.
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenigstens ein neuer Charakter, anstelle von völlig unpassenden Besetzungen bekannter Charaktere
Da bin ich doch mal gespannt 😎
Irgendwie kann ich da kaum eine Verbindung zu Resident Evil herstellen, sieht echt nicht gut aus.
Ich schätze Weapons und Barbarian. Aber mit Resident Evil hat das mal gar nichts zu tun.
Ich verstehe echt nicht, warum man es einfach nicht schafft einen anständigen RE Film zu drehen, da waren die Milla Jovovich Filme Meisterwerke dagegen.
Klingt so, als wärst du kein großer Fan der ursprünglichen Resident Evil Filme. Ich finde besonders die Teile mit Mila Jovovich großartig. Und selbst Teile wie Welcome to raccoon City fand ich nicht schlecht, wenn er auch nicht an die Hauptteile ran kam. Aber Resident Evil war für mich immer ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man gute Videospiele und gute Filmumsetzungen zeitgleich hinbekommen kann.
Das siehst du falsch, mochte die Jovovich Filme bis Teil 5, der Letzte war für die Tonne, aber man muss einfach mal sagen, dass die einzigen Filme, welche die Originale halbwegs respektiert haben, Teil 1 und 2 Apokalypse waren, der Rest war einfach nur unterhaltsame Eigeninterpretation.
Hab das aus deiner Formulierung geschlossen, aber okay, dann habe ich das fehlinterpretiert.
Und ja, der letzte war der schwächste der Reihe. Aber unterhaltsam fand ich alle irgendwie. Allerdings gibt es bei Resident Evil mittlerweile so viele Spiele und so viele Filme, dass ich da inzwischen sowieso weitestgehend den Überblick verloren habe.
Ich mag die Zach Gregger Filme aber mit Resi hat das gar nichts mehr zu tun aber wie ganz oben schon gesagt wurde, wahrscheinlich besser eine komplett andere Sichtweise zu sehen und nicht die Standard Charaktere die obendrein falsch besetzt werden, der letzte Resi war ja echt Schrott, von der Serie braucht man gar nicht erst reden.
Jedenfalls sehe ich mir den Film Zuhause auf jeden Fall an, ignoriere das es ein Resi sein soll und genieße die Gregger Show😅
Ich bin ein riesengroßer Fan der Videospiel-Reihe Resident Evil. 🤗
Aber mag auch ein paar Real-Verfilmungen, hauptsächlich die ersten beiden Teile mit Milla Jovovich als Alice.
Und auch die ersten 3 computeranimierten Filme…
Resident Evil: Degeneration (2008)
Resident Evil: Damnation (2012)
Resident Evil: Vendetta (2017)
…sowie Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) haben mir einwandfrei gefallen.
Allerdings lässt mich der Trailer dieses RE-Films ratlos zurück. Vielleicht wurde bewusst darauf verzichtet, eine RE-Stimmung zu erzeugen, um Zuschauer und Fans anzulocken. 😉