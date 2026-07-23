Kino, Serien & TV: Resident Evil kehrt ins Kino zurück – Trailer zeigt eine bekannte Horrornacht

Eine bekannte Nacht, ein neuer Albtraum: Resident Evil zeigt seinen Film-Reboot im Trailer!

Eine bekannte Horrornacht bekommt mit dem neuen Resident Evil-Film eine andere Perspektive. Der offizielle Trailer zum Reboot wurde veröffentlicht und liefert gleichzeitig weitere Hinweise darauf, wie die neue Verfilmung mit dem bekannten Stoff der Videospielreihe umgehen wird.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht unter anderem Bryan, der als neuer Charakter eine eigene Rolle innerhalb der Ereignisse einnimmt.

Der Film greift dabei offenbar eine Nacht auf, die Fans der Resident-Evil-Reihe bereits gut kennen, erzählt die Ereignisse jedoch aus einem neuen Blickwinkel.