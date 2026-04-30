Kino, Serien & TV: Resident Evil Kinofilm zeigt ersten 4K-Teaser von Zach Cregger

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Der neue Resident Evil Kinofilm von Zach Cregger zeigt seinen ersten 4K-Teaser und startet am 18. September in IMAX-Kinos.

Resident Evil erhält mit einem neuen Kinofilm unter der Regie von Zach Cregger einen ersten offiziellen Einblick, nachdem nun der 4K-Teaser-Trailer veröffentlicht wurde, der speziell für IMAX-Kinos produziert wurde.

Der Regisseur, bekannt durch seine Arbeiten an „Barbarian“ und „Weapons“, inszeniert die Neuinterpretation des bekannten Horror-Franchises und setzt dabei auf eine deutlich düstere und atmosphärisch dichte Umsetzung, die bereits im Teaser angedeutet wird.

Der Trailer zeigt erste Szenen der kommenden Verfilmung und deutet eine stärker psychologisch geprägte Horror-Ausrichtung an, die sich vom bisherigen Action-Fokus früherer Adaptionen unterscheiden könnte.

Der Kinostart ist für den 18. September angesetzt, wobei der Film weltweit in IMAX-Kinos anlaufen soll und damit auf ein besonders immersives Kinoerlebnis setzt.

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11 Kommentare Added

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  1. Z0RN 509915 XP Xboxdynasty MVP Silber | 30.04.2026 - 15:21 Uhr

    Bin gespannt, jetzt aber erst einmal MJ und MKII im Kino. 🙂

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  2. I Legend l 33675 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.04.2026 - 15:24 Uhr

    Hui, das sieht überraschenderweise deutlich besser aus, als ich erwartet hatte. Auf Play habe ich mit dem Gedanken „bringen wir es hinter uns“ geklickt und aufgehört habe ich mit diesem Kommentar.

    Achja, Crossover mit DUNE confirmed… Wladimir Harkonnen im Resident Evil Universum, verrückt, aber why not 😀

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  3. RappScallion 39860 XP Bobby Car Rennfahrer | 30.04.2026 - 15:30 Uhr

    Sollte das nicht näher ans Original rücken? Sieht sonst auf den ersten Blick nicht schlecht aus.

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    • Katanameister 410960 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.04.2026 - 16:54 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Hatte mich auf einen guten RE Film gefreut, nach dem Trailer war ich ernüchtert, keine Ahnung, was die sich gedacht haben bei dem Film 👎.

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  5. Robilein 1258050 XP Xboxdynasty Legend Platin | 30.04.2026 - 15:42 Uhr

    Ach ein Resident Evil Film vom Weapons (Was ein großartiger Film) Regisseur? Bin ich sehr gespannt. Aber bis dahin sind Mortal Kombat 2, Munity mit Jason Statham, die Horrorfilme Evil Dead Burn, Whistle und Ice Cream Man von Eli Roth und der erste Top Gun im Kino dran. Das Jahr ist wieder vollgestopft mit tollen Filmen. Mein Film des Jahres ist ja bisher Ready or Not 2. So macht man eine Fortsetzung.

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  6. Mech77 108975 XP Master User | 30.04.2026 - 16:34 Uhr

    Der Trailer kommt schon mal besser als der Müll mit Milla Jovovich… Aber dennoch scheint das gar nichts mit den Spielen zu tun zu haben, daher warte ich dann erst lieber mal Zuschauerrezensionen ab.

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    • Katanameister 410960 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.04.2026 - 16:55 Uhr
      Antwort auf Mech77

      Die Filme waren so schlecht, dass sie wieder gut erscheinen, gucke ich über die Jahre immer wieder gerne.

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