Kino, Serien & TV: Resident Evil Kinofilm zeigt ersten 4K-Teaser von Zach Cregger

Der neue Resident Evil Kinofilm von Zach Cregger zeigt seinen ersten 4K-Teaser und startet am 18. September in IMAX-Kinos.

Resident Evil erhält mit einem neuen Kinofilm unter der Regie von Zach Cregger einen ersten offiziellen Einblick, nachdem nun der 4K-Teaser-Trailer veröffentlicht wurde, der speziell für IMAX-Kinos produziert wurde.

Der Regisseur, bekannt durch seine Arbeiten an „Barbarian“ und „Weapons“, inszeniert die Neuinterpretation des bekannten Horror-Franchises und setzt dabei auf eine deutlich düstere und atmosphärisch dichte Umsetzung, die bereits im Teaser angedeutet wird.

Der Trailer zeigt erste Szenen der kommenden Verfilmung und deutet eine stärker psychologisch geprägte Horror-Ausrichtung an, die sich vom bisherigen Action-Fokus früherer Adaptionen unterscheiden könnte.

Der Kinostart ist für den 18. September angesetzt, wobei der Film weltweit in IMAX-Kinos anlaufen soll und damit auf ein besonders immersives Kinoerlebnis setzt.