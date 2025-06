Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill-Kinostart im Januar 2026

Der Kinostart der kommenden Horror-Adaption Return to Silent Hill wurde offiziell auf Januar 2026 datiert.

Mit Return to Silent Hill soll es die beliebte Horrorreihe nach Silent Hill (2006), und Silent Hill: Revelation (2012) zum dritten Mal auf die Kinoleinwand schaffen. Nun wurde als offizieller Starttermin der 23. Januar 2026 bekannt gegeben.

Jeremy Irvine und Hannah Emily Anderson übernehmen die Hauptrollen, während Christophe Gans, der gleichzeitig auch Drehbuchautor des Films ist, Regie führt. Für die Vertonung ist Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka zuständig.

Wie stark sich Return to Silent Hill an der Handlung seines Vorbilds Silent Hill 2 orientieren wird, ist aktuell nicht bekannt. Allerdings soll der Protagonist laut Gans ebenfalls ein junger Mann namens James sein, der „eine große Liebe kennengelernt“ hat und sich in der Stadt Silent Hill wiederfindet.