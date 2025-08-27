Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill mit erstem Teaser

Der Horrorfilm Return to Silent Hill zeigt sich in einem ersten Teaser-Trailer.

Der offizielle Starttermin am 23. Januar 2026 wurde unlängst verkündet. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer zum Kinofilm Return to Silent Hill.

Im nervenaufreibenden Film des Regisseurs Christophe Gans, der auch schon den ersten Silent Hill-Film inszenierte, sind Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson und Robert Strange in den Hautrollen zu sehen.

 

  1. de Maja 292915 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 15:12 Uhr

    Freut mich, mag den ersten SH auch ziemlich, den zweiten hab ich nichtmal mehr in Erinnerung 😅

  2. Hey Iceman 812145 XP Xboxdynasty All Star Gold | 27.08.2025 - 15:25 Uhr

    Denn ersten Film fand ich noch gut,der zweite war nicht wirklich meins.

