Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill mit erstem Teaser

Der Horrorfilm Return to Silent Hill zeigt sich in einem ersten Teaser-Trailer.

Der offizielle Starttermin am 23. Januar 2026 wurde unlängst verkündet. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer zum Kinofilm Return to Silent Hill.

Im nervenaufreibenden Film des Regisseurs Christophe Gans, der auch schon den ersten Silent Hill-Film inszenierte, sind Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson und Robert Strange in den Hautrollen zu sehen.