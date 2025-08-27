Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill mit erstem Teaser

Der offizielle Starttermin am 23. Januar 2026 wurde unlängst verkündet. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer zum Kinofilm Return to Silent Hill.
Im nervenaufreibenden Film des Regisseurs Christophe Gans, der auch schon den ersten Silent Hill-Film inszenierte, sind Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson und Robert Strange in den Hautrollen zu sehen.
Freut mich, mag den ersten SH auch ziemlich, den zweiten hab ich nichtmal mehr in Erinnerung 😅
Denn ersten Film fand ich noch gut,der zweite war nicht wirklich meins.
Schau ich mir definitiv an 💪.
Interessant