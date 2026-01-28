Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill-Regisseur berichtet von Morddrohungen

Regisseur Christophe Gans, der sowohl den ersten Silent Hill‑Film als auch das kommende Return to Silent Hill verantwortet, hat in einem neuen Interview über die extremen Reaktionen gesprochen, die ihn bereits bei der Ankündigung des ersten Films erreichten.

Laut Gans erhielt er damals sogar Morddrohungen von Fans, die befürchteten, dass die Verfilmung dem Kultklassiker nicht gerecht werden könnte.

Gans erinnert sich an die drastischen Worte einiger Fans: „Wenn du das vermasselst, werden wir dich finden.“

Die Reaktionen machten ihm deutlich, wie leidenschaftlich die Community hinter der Marke steht. Gleichzeitig setzte ihn das unter enormen Druck, die Essenz der Spiele einzufangen und respektvoll umzusetzen.

Trotz der Belastung betont Gans, dass er die Arbeit an Silent Hill weiterhin liebt. Er habe bereits zwei Filme zur Reihe beigetragen und wäre bereit, noch einmal zurückzukehren:

„Wenn ich die Gelegenheit bekomme, kehren wir noch einmal nach Silent Hill zurück.“

Er beschreibt, wie wichtig es ihm war, Filme zu schaffen, die sowohl Fans der Spiele als auch ein breiteres Publikum ansprechen. Die Balance zwischen Werktreue und filmischer Eigenständigkeit sei eine zentrale Herausforderung gewesen – besonders angesichts der hohen Erwartungen der Community.

Mit Return to Silent Hill steht nun ein neues Kapitel bevor, das erneut versucht, die Atmosphäre, Symbolik und psychologische Tiefe der Spiele auf die Leinwand zu übertragen. Die Aussagen von Gans zeigen, wie ernst er diese Aufgabe nimmt – und wie intensiv die Fanbindung an die Reihe bis heute ist.