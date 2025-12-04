Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill zeigt düsteren Kinotrailer vor dem Start 2026

Image: Return to Silent Hill

Filmadaption von Silent Hill 2 bestätigt Kinostart am 23. Januar 2026.

Der neue Trailer zu Return to Silent Hill liefert euch einen intensiven Eindruck davon, wie nah die Verfilmung an der Vorlage Silent Hill 2 bleibt.

Zahlreiche ikonische Szenen und Kreaturen des Klassikers wurden für den Film vollständig nachgebildet und vermitteln die Atmosphäre, die das Spiel weltweit bekannt gemacht hat. Die Produktion befindet sich weiterhin im Zeitplan und soll am dreiundzwanzigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig in den Vereinigten Staaten in die Kinos kommen.

Der Trailer macht deutlich, dass die Geschichte des beliebten Sequels die Grundlage bildet und die bedrückende Stimmung, die psychologische Spannung und die markanten Schauplätze des Originals konsequent umgesetzt werden. Return to Silent Hill möchte sowohl langjährige Silent Hill Fans als auch neue Zuschauer ansprechen und zeigt bereits jetzt, dass die filmische Umsetzung eine treue Rückkehr in eine der prägendsten Horrorwelten der Videospielgeschichte darstellt.

  1. GERxJOHNNY 53530 XP Nachwuchsadmin 6+ | 04.12.2025 - 16:14 Uhr

    Habe mir letztens noch mal den ersten Teil angeschaut. Was für ein toller Film. Hoffentlich kann der neue von der Qualität her dort anknüpfen

    0
  3. Snow28Tiger 16535 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 04.12.2025 - 17:49 Uhr

    oh wusste bisher nicht das es von Silent Hill ein Kino Film geben wird , bin gespannt drauf

    0
      • HaLoFaN91 115865 XP Scorpio King Rang 3 | 04.12.2025 - 22:04 Uhr
        Antwort auf Spaxarrow

        Leider sind Verfilmung oft genau das Gegenteil. Nur einige wenige habe es m.e.n. geschafft, ans original ranzukommen oder gar zu toppen🤞

        0
        • Spaxarrow 3080 XP Beginner Level 2 | 05.12.2025 - 06:25 Uhr
          Antwort auf HaLoFaN91

          Au ja, Spiele Verfilmungen sind echt so n gefährliches Pflaster wenn es darum geht das mal bitte jmnd sich auch richtig damit beschäftigt 🙄.
          Wirkt oft wie kb das Spiel zu spielen aber grobe Infos gibts bestimmt bei jmnd also lass Geld produzieren.

          0
  4. Spaxarrow 3080 XP Beginner Level 2 | 04.12.2025 - 18:22 Uhr

    Hatte mit irgend jmnd hier erst das Thema Resi Filme und das hier was den Cast angeht.
    Hoffe er macht die Rolle gut denn wie James aussehen tut er nicht 😂
    Der erste Silent Hill Film ist sogar mmn die beste Spiele Verfilmung die es je gab, also bitte kein schnelles Geld sondern Mühe geben, bin da als Silent Hill Fan sehr gespannt 😁 auf den Film

    0
  5. Hey Iceman 839745 XP Xboxdynasty All Star Gold | 04.12.2025 - 18:41 Uhr

    Hmm teilweise sieht man arg das es im Greenstudio gedreht wurde,aber sowas kann man ja noch nachbessern.

    0
  6. DevilDinosaur 640 XP Neuling | 04.12.2025 - 19:22 Uhr

    Endlich, das Ding ist ja schon etwas länger fertig, und der Regisseur vom ersten Teil ist an Bord. Ich freu mich drauf, der erste war im Kino ein Brett (bis auf die „Erklärbär“-Sequenz)

    0
  10. Khaabel 32805 XP Bobby Car Schüler | 04.12.2025 - 23:38 Uhr

    Da gruselt es mich ja jetzt schon. Nichts für meine alten, schwachen Nerven 🙂

    0

