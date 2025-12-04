Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill zeigt düsteren Kinotrailer vor dem Start 2026

Der neue Trailer zu Return to Silent Hill liefert euch einen intensiven Eindruck davon, wie nah die Verfilmung an der Vorlage Silent Hill 2 bleibt.
Zahlreiche ikonische Szenen und Kreaturen des Klassikers wurden für den Film vollständig nachgebildet und vermitteln die Atmosphäre, die das Spiel weltweit bekannt gemacht hat. Die Produktion befindet sich weiterhin im Zeitplan und soll am dreiundzwanzigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig in den Vereinigten Staaten in die Kinos kommen.
Der Trailer macht deutlich, dass die Geschichte des beliebten Sequels die Grundlage bildet und die bedrückende Stimmung, die psychologische Spannung und die markanten Schauplätze des Originals konsequent umgesetzt werden. Return to Silent Hill möchte sowohl langjährige Silent Hill Fans als auch neue Zuschauer ansprechen und zeigt bereits jetzt, dass die filmische Umsetzung eine treue Rückkehr in eine der prägendsten Horrorwelten der Videospielgeschichte darstellt.
Habe mir letztens noch mal den ersten Teil angeschaut. Was für ein toller Film. Hoffentlich kann der neue von der Qualität her dort anknüpfen
Will ich sehen😂
oh wusste bisher nicht das es von Silent Hill ein Kino Film geben wird , bin gespannt drauf
Gibt sogar schon 2 Filme und die sind gut 👍
Leider sind Verfilmung oft genau das Gegenteil. Nur einige wenige habe es m.e.n. geschafft, ans original ranzukommen oder gar zu toppen🤞
Au ja, Spiele Verfilmungen sind echt so n gefährliches Pflaster wenn es darum geht das mal bitte jmnd sich auch richtig damit beschäftigt 🙄.
Wirkt oft wie kb das Spiel zu spielen aber grobe Infos gibts bestimmt bei jmnd also lass Geld produzieren.
Hatte mit irgend jmnd hier erst das Thema Resi Filme und das hier was den Cast angeht.
Hoffe er macht die Rolle gut denn wie James aussehen tut er nicht 😂
Der erste Silent Hill Film ist sogar mmn die beste Spiele Verfilmung die es je gab, also bitte kein schnelles Geld sondern Mühe geben, bin da als Silent Hill Fan sehr gespannt 😁 auf den Film
Hmm teilweise sieht man arg das es im Greenstudio gedreht wurde,aber sowas kann man ja noch nachbessern.
Endlich, das Ding ist ja schon etwas länger fertig, und der Regisseur vom ersten Teil ist an Bord. Ich freu mich drauf, der erste war im Kino ein Brett (bis auf die „Erklärbär“-Sequenz)
freu mich drauf,die beiden vorgänger mochte ich auch!
Die haben schon sehr gute Arbeit geleistet 😁.
Bin schon sehr gespannt auf den Film.
Da gruselt es mich ja jetzt schon. Nichts für meine alten, schwachen Nerven 🙂