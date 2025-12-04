Kino, Serien & TV: Return to Silent Hill zeigt düsteren Kinotrailer vor dem Start 2026

Der neue Trailer zu Return to Silent Hill liefert euch einen intensiven Eindruck davon, wie nah die Verfilmung an der Vorlage Silent Hill 2 bleibt.

Zahlreiche ikonische Szenen und Kreaturen des Klassikers wurden für den Film vollständig nachgebildet und vermitteln die Atmosphäre, die das Spiel weltweit bekannt gemacht hat. Die Produktion befindet sich weiterhin im Zeitplan und soll am dreiundzwanzigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig in den Vereinigten Staaten in die Kinos kommen.

Der Trailer macht deutlich, dass die Geschichte des beliebten Sequels die Grundlage bildet und die bedrückende Stimmung, die psychologische Spannung und die markanten Schauplätze des Originals konsequent umgesetzt werden. Return to Silent Hill möchte sowohl langjährige Silent Hill Fans als auch neue Zuschauer ansprechen und zeigt bereits jetzt, dass die filmische Umsetzung eine treue Rückkehr in eine der prägendsten Horrorwelten der Videospielgeschichte darstellt.