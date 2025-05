Kino, Serien & TV: Riders Republic-Film von Ubisoft angekündigt

Ubisoft und die traditionsreiche Filmproduktionsfirma Gaumont haben offiziell eine Verfilmung des erfolgreichen Videospiels Riders Republic angekündigt. Das Projekt verspricht ein energiegeladenes Kinoerlebnis voller rasanter Stunts, Humor und Adrenalin – ganz im Geiste des Spiels, das bereits über zehn Millionen Spieler weltweit begeistert hat.

Hinter der Kamera stehen die belgischen Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah, die mit Bad Boys for Life und dem kommenden Bad Boys: Ride or Die internationale Erfolge feiern konnten. Die Regie-Doppelspitze bringt nicht nur Blockbuster-Erfahrung, sondern auch ein feines Gespür für dynamisches Erzählen und spektakuläre Action mit.

Das Drehbuch stammt von Noé Debré, einem preisgekrönten Autoren, der unter anderem an Dheepan (Palme d’Or, Cannes) und Stillwater mitgewirkt hat. Mit dieser Kombination aus rasantem Inszenierungsstil und erzählerischer Tiefe soll Riders Republic auch als Film neue Maßstäbe setzen.

Die Verfilmung führt die Zuschauer in alpine Berglandschaften, in denen sich Extremsportler auf Skiern, Snowboards, BMX-Rädern und Wingsuits messen – genau wie im Spiel. Die Kinoversion will das Lebensgefühl der Community einfangen: Freiheit, Wettbewerb, Teamgeist und der Rausch der Geschwindigkeit.

Produziert wird der Film von Sidonie Dumas und Rémi Cervoni (Gaumont), Jordan Cohen (Ubisoft Film & Television), sowie Nabil Ben Yadir (10.80 Films). Auch die Regisseure selbst sind als Koproduzenten beteiligt.

Der Film zu Riders Republic soll Extremsport auf Kinoniveau neu definieren – mit einem hohen Tempo, spektakulären Bildern und einem Augenzwinkern. Ein genaues Startdatum steht noch aus, aber Fans dürfen sich auf ein visuelles Spektakel freuen, das die Gaming-Welt in neuem Licht zeigt.