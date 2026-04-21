Kino, Serien & TV: Rogue Trooper Teaser-Trailer zur Comic-Verfilmung

Der erste Teaser-Trailer für den kommenden Rogue Trooper-Film wurde im Rahmen eines Deadline-Interviews mit Regisseur Duncan Jones (Moon, Source Code, Mute, Warcraft) vorgestellt.

Der Teaser erschien zusammen mit vier neuen Stils zur Comic-Verfilmung, deren Veröffentlichung noch im Laufe dieses Jahres geplant ist.

Rogue Trooper ist ein vollständig animierter Science-Fiction-Film von Rebellion und Liberty Films. Die Vorlage stammt von 2000 AD, dem legendären britischen Comic-Magazin, dem auch Figuren wie Judge Dredd entspringen. Rogue Trooper wurde von dem Illustrator Dave Gibbons (Watchmen, Kingsman) und Gerry Finley-Day mitentwickelt und von Duncan Jones für die Leinwand adaptiert.

Produziert wird Rogue Trooper von Stuart Fenegan (Moon, Source Code, Mute, Warcraft) gemeinsam mit Jason Kingsley (Dredd, School’s Out Forever), Chris Kingsley (Dredd, School’s Out Forever) und Duncan Jones.