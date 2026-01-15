Kino, Serien & TV: Ryan Hurst als Kratos in God of War-Serie verpflichtet

Ryan Hurst übernimmt die Rolle von Kratos in der kommenden God of War‑Serie bei Prime Video.

Prime Video hat für seine kommende God of War‑Adaption Ryan Hurst als Kratos besetzt. Der Schauspieler bringt bereits Erfahrung aus dem Franchise mit, da er in God of War Ragnarök die Rolle von Thor verkörperte und dafür sogar eine BAFTA‑Nominierung erhielt.

Mit dieser Verbindung zur Vorlage rückt die Live‑Action‑Umsetzung einen großen Schritt näher an die ikonische Spielreihe heran.

Die Figur Kratos gehört zu den bekanntesten Charakteren der Gaming‑Welt. Als spartanischer Krieger, der durch einen verhängnisvollen Pakt mit Ares seine Seele verlor, kämpfte er sich in zehn erfolgreichen Spielen durch Menschen, Kreaturen und Götter.

Seine stoische Art, seine unvergleichlichen Kampffähigkeiten und sein tragischer Hintergrund machten ihn zu einer festen Größe der Popkultur. In der Serie wird seine Geschichte den jüngsten beiden Spielen folgen, in denen er sich einer neuen Herausforderung stellt: seinem zehnjährigen Sohn Atreus. Diese Vater‑Sohn‑Beziehung bildet das emotionale Zentrum der Handlung.

Die Serie, die auf dem beliebten PlayStation‑Franchise basiert, hat bereits eine Bestellung über zwei Staffeln erhalten. Die Vorproduktion läuft in Vancouver, während das Casting weiter voranschreitet.

Im Mittelpunkt steht die Reise von Kratos und Atreus, die die Asche von Faye an ihren Bestimmungsort bringen wollen. Auf ihrem Weg versucht Kratos, seinem Sohn beizubringen, ein besserer Gott zu werden, während Atreus seinem Vater zeigt, wie man ein besserer Mensch sein kann. Diese Dynamik prägt auch God of War im Spiel und wird nun für die Serie neu interpretiert.

Für die ersten beiden Episoden wurde mit Frederick E.O. Toye ein Emmy‑prämierten Regisseur verpflichtet, der bereits an Produktionen wie Shōgun, The Boys und Fallout beteiligt war.

Die Serie entsteht in Zusammenarbeit von Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios, unterstützt von PlayStation Productions und Tall Ship Productions.

Ronald D. Moore übernimmt die Rolle des Showrunners, Executive Producers und Autors und verleiht dem Projekt zusätzliche erzählerische Erfahrung.