Kino, Serien & TV: Sea of Thieves-Film offiziell angekündigt

Nach den Erfolgen mit dem Minecraft-Film und der Fallout-Serie sowie den in Arbeit befindlichen Verfilmungen zu Gears of War und Call of Duty wird es mit Sea of Thieves eine weitere namhafte Xbox-Marke auf die Kinoleinwand schaffen.

Entertainment Weekly zufolge wird sich Daniel Cretton (Shang-Chi, Wonder Man, Spider-Man: Brand New Day) mit seiner Firma Hisako Films um die Produktion des Live-Action-Films kümmern. Wer als Regisseur agieren wird ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt, ebenso Drehbuchautoren, Darsteller oder ein Startzeitfenster.

Auch weitere Details zum Film selbst sind nicht bekannt. Xbox Chief Content Officer Matt Booty versichert allerdings, dem Geist des Spiels treu bleiben zu wollen:

„Die Hauptfiguren des Spiels Sea of Thieves sind eigentlich die Spieler und die Community. Wenn man also über Sea of Thieves nachdenkt, geht es nicht um Fragen wie: ‚Wer sind die Hauptfiguren?‘ oder ‚Wie sieht die Handlung aus?‘ Es ist ein extrem soziales Spiel, aber Sea of Thieves hat einen ganz eigenen Charakter. Es basiert auf einer sehr kooperativen Community, sodass man schon ahnen kann, wie das aussehen wird.“