Kino, Serien & TV: Secret Level erhält eine zweite Staffel

Zuschauer werden in weitere geheime Level eintauchen können. Die erst kürzlich beim Streamer veröffentlichte Anthologie-Serie Secret Level wurde um eine weitere Staffel verlängert.

Die Serie feierte auf Prime Video sogar das größte Debüt einer Animationsserie. Eine weitere Staffel erscheint daher nur logisch.

Was ist Secret Level?

Secret Level ist eine animierte Anthologie-Serie, die sich an Erwachsene richtet und mit originellen Geschichten, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospielfranchises spielen. Hinter jeder Episode stehen die kreativen Köpfe, die schon für LOVE, DEATH + ROBOTS verantwortlich waren und mit Secret Level eine Hommage an Spiele und Gamer inszenieren.

Welche Videospielwelten würdet ihr gerne in der zweiten Staffel sehen?