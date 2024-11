Kino, Serien & TV: Secret Level zeigt New World: Aeternum-Episode

Die Prime Video-Serie Secret Level teast New World: Aeternum-Episode an.

Prime Video hat den Trailer für die New World: Aeternum-Episode in der kommenden Anthologie-Serie Secret Level enthüllt. Secret Level umfasst 15 Oneshots, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele spielen.

Hier gibt es den Trailer via Instagram zu sehen.

Die New World: Aeternum-Episode handelt von einem egozentrischen Helden, der auf der übernatürlichen Insel Aeternum Schiffbruch erleidet, wo er sich mit dem Konzept des ewigen Lebens auseinandersetzt.

Die Episode wird exklusiv auf Prime Video verfügbar sein und am 10. Dezember Premiere haben. Mehr über die Episode gibt es hier.