Kino, Serien & TV: Sekiro: Shadows Die Twice wird zum Anime erweckt

Während der Opening Night Live auf der Gamescom 2025 haben Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la und ARCH offiziell Sekiro: No Defeat vorgestellt, einen neuen Anime, der das Epos Sekiro: Shadows Die Twice durch eine meisterhafte, vollständig handgezeichnete Adaption zum Leben erweckt.
Die Adaption wird weltweit exklusiv auf Crunchyroll gestreamt, mit Ausnahme von Japan, China, Korea, Russland und Weißrussland.
Sekiro: No Defeat wurde mit großem Respekt für das Original geschaffen und ist eine Adaption der unvergesslichen Geschichte des Spiels – eine Geschichte von Loyalität und Blut, die in einer fantastischen Neuinterpretation des Sengoku-Zeitalters in Japan spielt.
„Wir haben uns der monumentalen Aufgabe gestellt, das atemberaubend schöne Sekiro: Shadows Die Twice zu animieren. Dabei bringen wir unsere gesamte künstlerische Vision und Leidenschaft für Schönheit in die Produktion ein“, so Kenichi Kutsuna, Regisseur der Adaption.
„Das Endprodukt wird zu einem unvergesslichen Erlebnis, das sowohl eingefleischten Fans des Spiels als auch denen, die die Welt von Sekiro zum ersten Mal entdecken, einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Freuen Sie sich darauf.“
„Sekiro: Shadows Die Twice ist ein Spiel, das für seine Präzision und Intensität bekannt ist, und diese Qualitäten kommen in dieser Adaption wunderbar zur Geltung“, so Asa Suehira, Chief Content Officer bei Crunchyroll. „Wir freuen uns darauf, Sekiro: No Defeat den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren, und fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Kadokawa, Qzil.la und ARCH diese legendäre Geschichte durch das Medium Anime weiterzuentwickeln.“
Die Adaption wird von einem Dreamteam renommierter Anime-Schöpfer geleitet:
- Director: Kenichi Kutsuna
- Screenwriter: Takuya Satou
- Character Designer: Takahiro Kishida
- Deputy Director: Shunsuke Fukui
- Chief Animation Director: Kaito Moki
- Action Animation Director: Takashi Mukoda
- Art Director: Yuji Kaneko
- Color Designer: Azusa Sasaki
- Cinematographer: Keisuke Nozawa
- Editor: Yoshinori Murakami
- Sound Director: Yasushi Nagura
- Composer: Shuta Hasunuma
- Produced by: ARCH
- Production Company: Qzil.la
Die Sprecher sind:
- Wolf: Daisuke Namikawa
- Kuro / The Divine Heir: Miyuki Satou
- Genichiro Ashina: Kenjiro Tsuda
Ohja… hab ich gestern abend schon gesehen, richtig bock drauf und GoT soll ja auch animiert werden 🥰
Bin ja eigentlich kein Fan davon, wenn aus allem möglichen eine Serie gemacht wird, nur weil es einen großen Namen hat und dementsprechend gute Erfolge abzusehen sind, muss aber sagen das zum Sekiro-Anime Gezeigte sag echt gut aus. Sehr gelungener Stil.
Ein Sekiro 2 wäre mir lieber gewesen. Habe Sekiro (nach einem Abbruch beim Scheiße-werfenden Affen und einem Jahr Pause) komplettiert und fand es richtig klasse. Besonders diese Typen mit den zwei Schwertern zu parieren hat super viel Spaß gemacht.
Und noch eine Anime Serie mehr ….
Warum wird eigentlich alles als „Zeichentrick“ rausgebracht?
Kenne In meinem privaten Umfeld nur eine Person die so einen Kram guckt und der ist jünger als meine Tochter. Muss meinen Arbeitskollegen mal fragen was daran so toll ist.
