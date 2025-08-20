Kino, Serien & TV: Sekiro: Shadows Die Twice wird zum Anime erweckt

Das Spiel Sekiro: Shadows Die Twice wird unter dem Titel Sekiro: No Defeat zum Anime erweckt.

Während der Opening Night Live auf der Gamescom 2025 haben Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la und ARCH offiziell Sekiro: No Defeat vorgestellt, einen neuen Anime, der das Epos Sekiro: Shadows Die Twice durch eine meisterhafte, vollständig handgezeichnete Adaption zum Leben erweckt.

Die Adaption wird weltweit exklusiv auf Crunchyroll gestreamt, mit Ausnahme von Japan, China, Korea, Russland und Weißrussland.

Sekiro: No Defeat wurde mit großem Respekt für das Original geschaffen und ist eine Adaption der unvergesslichen Geschichte des Spiels – eine Geschichte von Loyalität und Blut, die in einer fantastischen Neuinterpretation des Sengoku-Zeitalters in Japan spielt.

„Wir haben uns der monumentalen Aufgabe gestellt, das atemberaubend schöne Sekiro: Shadows Die Twice zu animieren. Dabei bringen wir unsere gesamte künstlerische Vision und Leidenschaft für Schönheit in die Produktion ein“, so Kenichi Kutsuna, Regisseur der Adaption. „Das Endprodukt wird zu einem unvergesslichen Erlebnis, das sowohl eingefleischten Fans des Spiels als auch denen, die die Welt von Sekiro zum ersten Mal entdecken, einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Freuen Sie sich darauf.“ „Sekiro: Shadows Die Twice ist ein Spiel, das für seine Präzision und Intensität bekannt ist, und diese Qualitäten kommen in dieser Adaption wunderbar zur Geltung“, so Asa Suehira, Chief Content Officer bei Crunchyroll. „Wir freuen uns darauf, Sekiro: No Defeat den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren, und fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Kadokawa, Qzil.la und ARCH diese legendäre Geschichte durch das Medium Anime weiterzuentwickeln.“

Die Adaption wird von einem Dreamteam renommierter Anime-Schöpfer geleitet:

Director: Kenichi Kutsuna

Screenwriter: Takuya Satou

Character Designer: Takahiro Kishida

Deputy Director: Shunsuke Fukui

Chief Animation Director: Kaito Moki

Action Animation Director: Takashi Mukoda

Art Director: Yuji Kaneko

Color Designer: Azusa Sasaki

Cinematographer: Keisuke Nozawa

Editor: Yoshinori Murakami

Sound Director: Yasushi Nagura

Composer: Shuta Hasunuma

Produced by: ARCH

Production Company: Qzil.la

Die Sprecher sind:

Wolf: Daisuke Namikawa

Kuro / The Divine Heir: Miyuki Satou

Genichiro Ashina: Kenjiro Tsuda