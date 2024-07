Kino, Serien & TV: Serie im Terminator-Universum erscheint im August

Netflix hat bekannt gegeben, dass die von Mattson Tomlin entwickelte Anime Serie „TERMINATOR ZERO“ am 29. August erscheint.

Im Mai wurde zum ersten mal die Anime Serie „TERMINATOR ZERO“ enthüllt. Jetzt hat Netflix in einem kurzen Trailer die neue Sci-Fi Anime Serie, die im Terminator Universum spielt und von „Mattson Tomlin“ entwickelt wurde, vorgestellt und bekannt gegeben, wann sie startet.

Die Serie spielt in Tokio im Jahre 1997, also kurz vor dem „Tag der Abrechnung“ und handelt von einem Soldaten, der eine Zeitreise in die Vergangenheit unternimmt, um den Wissenschaftler „Malcom Lee“ zu beschützen. Dieser arbeitet daran, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, welche mit „Skynet“ konkurrieren könnte.

Produziert wurde die Serie für Netflix von dem Animationsstudio „Production I.G“ und „Skydance Television“ unter der Aufsicht von Masashi Kudō, den Anime Fans vor allem durch „Bleach“ kennen dürften.

Die erste achtteilige Staffel startet offiziell am 29. August auf Netflix. Hier gibt es den Teaser-Trailer zu sehen: