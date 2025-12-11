Kino, Serien & TV: Sigourney Weaver in Gesprächen für Prime-Video-Serie Tomb Raider mit Sophie Turner

Laut einem Bericht von Deadline befindet sich Sigourney Weaver in frühen Gesprächen für die kommende Live-Action-Serie Tomb Raider von Prime Video. Eine endgültige Einigung steht noch aus, doch Weaver soll eine wichtige Rolle übernehmen.

Die Serie wird von Phoebe Waller-Bridge geschrieben und produziert. Sophie Turner übernimmt die Hauptrolle als Lara Croft.

Prime Video hat den möglichen Cast-Zuwachs nicht kommentiert. Welche Figur Weaver spielen könnte, ist derzeit nicht bekannt.