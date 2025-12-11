Kino, Serien & TV: Sigourney Weaver in Gesprächen für Prime-Video-Serie Tomb Raider mit Sophie Turner

Laut einem Bericht von Deadline befindet sich Sigourney Weaver in frühen Gesprächen für die kommende Live-Action-Serie Tomb Raider von Prime Video. Eine endgültige Einigung steht noch aus, doch Weaver soll eine wichtige Rolle übernehmen.
Die Serie wird von Phoebe Waller-Bridge geschrieben und produziert. Sophie Turner übernimmt die Hauptrolle als Lara Croft.
Prime Video hat den möglichen Cast-Zuwachs nicht kommentiert. Welche Figur Weaver spielen könnte, ist derzeit nicht bekannt.
Sophie Turner ist leider eine Fehlbesetzung (aber natürlich besser als Idris Elba)
Ach Idris macht alles besser, Harald Croft wäre doch mal was anderes 😆
Stehe gerade voll auf dem Schlauch, Idris Elba 😆 ?
Finde beide Schauspielerinnen ganz gelungen und kann mir das auch vorstellen. Mal gucken.
Für mich ist halt Phoebe Waller-Bridge das größte Problem an der Serie. 💩 Die war schon im neuesten Indiana Jones Film mega nervig.
Ihhhhh, die spielt da mit dann kann das ja nichts werden, wahrscheinlich schreibt sie auch noch wie bei Indy am Drehbuch mit🤢🤮 typisch Mary Sue Syndrom. Die machen damit ne frühere feministische Figur und Vorbild natürlich kaputt.
Jetzt wo ich das weiß ist es natürlich sehr schade das da Sigourney dabei ist.
Ob sie selbst da mit Spielt weiße ich nicht aber,
Sie fungiert als Creator, Autorin und Executive Producerin der Serie.
Ich bin mal gespannt was daraus wird.
Ich befürchte, dass es ein Reinfall bzw. extrem woke wird.
Ja schade das sich da auch noch Sigourney dafür einspannen lassen hat.
Hoffe echt das es nicht so was wie die weiblichen Ghostbusters wird
Sigourney Weaver ist einfach ne Hausnummer – die Nachricht finde ich super!
Sophie Turner kann ich mir allerdings nur schwer als Lara Croft vorstellen…
Ich kann aber auch mit der Serie seit dem Reboot nicht mehr wirklich etwas anfangen – es mögen schöne Action-Adventures sein, aber mit Tomb Raider hat das Ganze für mich nicht mehr viel zu tun.
Ich mag die klassischen Spiele immer noch am liebsten.