Kino, Serien & TV: Sleeping Dogs kehrt zurück: Timo Tjahjanto bestätigt Filmprojekt mit Simu Liu

Regisseur Timo Tjahjanto hat offiziell bestätigt, dass er gemeinsam mit Schauspieler Simu Liu an einer Verfilmung von Sleeping Dogs arbeitet. In seiner Ankündigung betont er, wie begeistert beide von dem Projekt sind und dass sie mit großem Hunger und Leidenschaft an die Umsetzung herangehen.

Tjahjanto erklärt, dass sowohl sein Film The Night Comes for Us als auch sein kommendes Projekt The Shadow Strays bereits stark von Sleeping Dogs inspiriert wurden. Ein Charakter in The Shadow Strays wurde sogar direkt nach einer Figur aus dem Spiel gestaltet.

Der Regisseur macht deutlich, dass die Entwicklung des Films Zeit benötigen wird, er aber entschlossen ist, die bestmögliche Version zu liefern. Seine Aussage, dass alles – vom Cleaver bis zu den Essstäbchen – Teil der Vision sei, unterstreicht seinen Anspruch, die Atmosphäre und den Stil des Spiels authentisch einzufangen.

Das bedeutet, dass die lang erwartete Sleeping‑Dogs‑Verfilmung nun offiziell Form annimmt und mit einem Team entsteht, das die Vorlage nicht nur kennt, sondern tief verinnerlicht hat.