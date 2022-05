Kino, Serien & TV: So schaut ihr bereits jetzt Star Trek: Strange New Worlds

Die neueste Star Trek Serie ist gestartet – nur leider noch nicht in Deutschland. So könnt ihr als Fans dennoch Star Trek: Strange New Worlds erleben.

Bis zum Release des neuesten Trek-Spiels Star Trek: Resurgence ist es zwar noch ein wenig hin. Doch dank aktueller Trek-Serien wie Star Trek: Discovery und Star Trek: Picard können Fans der unendlichen Weiten auch abseits der Xbox zahlreiche Abenteuer erleben.

Der neueste Zugang im Enterprise-Universum? Star Trek: Strange New Worlds! Doch die Serie hat einen Haken, erscheint sie doch erst Ende dieses Jahres in Deutschland. Wir zeigen euch, wie ihr bereits in dieser Sternzeit mit Captain Pike und seiner Crew neue Galaxien erkundet.

Mit großem Pomp hatte Paramount Strange New Worlds für seinen neuen Streaming-Dienst Paramount+ angekündigt. Fans aus Deutschland gehen jedoch erst einmal leer aus. Über Umwege könnt ihr das neueste Trek-Abenteuer trotzdem schauen. Hierfür müsst ihr euch nur einen Client für ein VPN herunterladen und die unten aufgeführten Schritte erledigen. Doch worum geht es in Strange New Worlds?

Star Trek: Strange New Worlds – Enterprise mit neuem, altem Captain

Star Trek und die USS Enterprise – diese Worte verbindet man in der Popkultur unweigerlich mit Captain Kirk oder TNG-Kollege Jean-Luc Picard. Was viele nicht wissen: Vor James T. Kirk hatte die Enterprise bereits einen anderen Captain. Und der hieß Christopher Pike. Einst im abgelehnten Serien-Piloten „Der Käfig“ als eigentlicher Kommandeur der Enterprise vorgesehen, schaffte es Pike in der Doppelfolge „The Menagerie“ im zweiten Anlauf in den Star Trek Kanon.

Nun also widmet Paramount seinem Charakter eine komplette Serie. In Star Trek: Strange New Worlds erleben wir die Enterprise in der Ära vor Kirk. Der legendäre Sternenflotten-Kapitän ist hier noch Lieutenant, der Captains Chair gehört einzig und allein Captain Pike – welcher jedoch bereits dunkle Vorahnungen hat, welches Schicksal ihm einmal den Sessel auf der Enterprise kosten wird.

Anders als Star Trek: Discovery und Star Trek: Picard setzt Strange New Worlds im Stile der klassischen Trek-Serien auf inhaltlich abgeschlossene Episoden. Im Piloten geht es für die Crew der U.S.S. Enterprise, der neben Pike auch die bekannten Charaktere Spock und Uhura angehören, auf die Suche nach Pikes erstem Offizier. Von ihrem Schiff gab es nach einem missglückten Erstkontakt mit einer neuen Spezies kein Lebenszeichen mehr. Zeit also, auszulaufen und die unendlichen Weiten des Weltraums zu erkunden.

So seht ihr bereits jetzt Star Trek: Strange New Worlds

Wie oben bereits erwähnt, gibt es Star Trek: Strange New Worlds noch nicht offiziell in Deutschland zu sehen. Anders als bei anderen Paramount+-Projekten wie der Halo-Serie konnte man sich nicht auf einen Deal mit dem Pay-TV-Sender Sky einigen. Gerüchten zufolge soll der Release Ende des Jahres direkt dazu genutzt werden. Um auch Paramount+ nach Deutschland zu bringen.

Damit ihr bereits jetzt in den Genuss der ersten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds kommen könnt, geht ihr wie folgt vor:

Ladet euch einen VPN-Client herunter, der den Server-Standort Kanada unterstützt.

Aktiviert den Client und wählt als Verbindungsort „Kanada“ aus.

Ruft über den folgenden Link die Mediathek von CTV auf.

Startet die Folge und genießt ein neues Star Trek Abenteuer!

Wie findet ihr die neue Serie Strange New Worlds rund um Spock, Pike & Co.? Seid Ihr Fans der neueren Star Trek Serien oder sehnt ihr euch nach den Zeiten von Janeway, Sisko und dem früheren Picard zurück? Verratet es uns in den Kommentaren.