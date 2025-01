Kino, Serien & TV: Sonic-Filmreihe übertrifft 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen

Die Sonic the Hedgehog-Filmreihe übertrifft die Marke von 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen weltweit.

Die Sonic the Hedgehog-Filmreihe ist weltweit äußerst beliebt und übertrifft mit allen Teilen zusammen die Marke von 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen. Ein beeindruckender Meilenstein den SEGA hier feiern kann, während man bereits an Sonic the Hedgehog 4 arbeitet.

Der offizielle Sonic-Account gab via X bekannt: „Juhuu! Die Sonic the Hedgehog-Filmreihe überschreitet an den weltweiten Kinokassen die 1-Milliarden-Dollar-Marke! Danke an die besten Fans der Welt!“

Hier noch ein Bild zu Ankündigung: