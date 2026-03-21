Kino, Serien & TV: Sonic Movie 4 startet Countdown zum Chaos

Die Vorfreude auf den nächsten Kinoauftritt von Sonic the Hedgehog steigt: Sonic the Hedgehog 4 hat offiziell seinen Titel enthüllt und verspricht ein neues Kapitel voller Chaos, Geschwindigkeit und Humor.

Die bekannte Starbesetzung kehrt zurück: Jim Carrey, Ben Schwartz und Kristen Bell übernehmen erneut zentrale Rollen. Fans können sich somit auf den gewohnt energiegeladenen Mix aus Humor, Action und den ikonischen Charakteren freuen.

Der Countdown läuft: Der Film startet am 19. März 2027 ausschließlich in den Kinos. Erste Teaser deuten bereits jetzt an, dass Sonic und seine Freunde auf ein turbulentes Abenteuer gehen werden, bei dem Chaos und Spannung garantiert sind.

Mit der Rückkehr der bekannten Stimmen und dem neuen Titel setzt Sonic the Hedgehog 4 auf Kontinuität, aber auch auf frische Impulse für Fans der Reihe. Weitere Details zu Handlung, Gameplay-Adaptionen oder möglichen Cameos sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.