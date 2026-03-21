Kino, Serien & TV: Sonic Movie 4 startet Countdown zum Chaos

Die Vorfreude auf den nächsten Kinoauftritt von Sonic the Hedgehog steigt: Sonic the Hedgehog 4 hat offiziell seinen Titel enthüllt und verspricht ein neues Kapitel voller Chaos, Geschwindigkeit und Humor.
Die bekannte Starbesetzung kehrt zurück: Jim Carrey, Ben Schwartz und Kristen Bell übernehmen erneut zentrale Rollen. Fans können sich somit auf den gewohnt energiegeladenen Mix aus Humor, Action und den ikonischen Charakteren freuen.
Der Countdown läuft: Der Film startet am 19. März 2027 ausschließlich in den Kinos. Erste Teaser deuten bereits jetzt an, dass Sonic und seine Freunde auf ein turbulentes Abenteuer gehen werden, bei dem Chaos und Spannung garantiert sind.
Mit der Rückkehr der bekannten Stimmen und dem neuen Titel setzt Sonic the Hedgehog 4 auf Kontinuität, aber auch auf frische Impulse für Fans der Reihe. Weitere Details zu Handlung, Gameplay-Adaptionen oder möglichen Cameos sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach man, noch ein Jahr warten, verdammt. Eines der wenigen Filmreihen die mit jedem Teil besser werden. Sonic the Hedgehog 3 ist einfach der Wahnsinn. Hoffentlich geht es qualitativ so weiter. Da Jeff Fowler wieder Regie führt mache ich mir da wenig Sorgen🙂
Wie wundervoll das Jim Carrey mit an Board ist. Er hatte ja in etwa gesagt, wenn er von einem Projekt/Drehbuch von Herzen überzeugt ist, dann macht er ne Ausnahme von seiner Schauspiel Rente.
Das ist nix für mich. Auch super Mario oder so. Kann ich mir nicht anschauen. Ist totaler cringe für mich
Weiß nicht ob Jim Carrey das noch gut tragen kann, das letzte Video von ihm sah ja nicht so prickelnd aus, sollte er es wirklich gewesen sein, wäre sein komplettes Mimenspiel und Ausdruck weg, alles wie glatt gebügelt.