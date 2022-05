Kino, Serien & TV: Sonic the Hedgehog 2 ist die erfolgreichste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten

Mit Stolz gibt SEGA CORPORATION (Hauptsitz: Shinagawa, Tokio, Präsident COO: Yukio Sugino) bekannt, dass der Film „Sonic The Hedgehog 2“, eine Co-Produktion mit Paramount Pictures Corporation in Zusammenarbeit mit SEGA of America, Inc. weltweit Einnahmen in Höhe von $331,64 Millionen eingespielt hat und damit den Rekord des vorherigen Filmes von $319,71 Millionen übertroffen hat.

Basierend auf dem erfolgreichen Videospiel-Franchise von SEGA, erzählt die Filmreihe „Sonic The Hedgehog“ die Geschichte des schnellsten Igels der Welt und seinen Abenteuern, während er sich in seiner neuen Heimat auf der Erde einlebt.

Die Fortsetzung zum 2020 erschienen Film „Sonic The Hedgehog“ kam am 8. April in 4234 US-amerikanische Kinos und startete ab dem 31. März in Kinos außerhalb der USA. Der Film war schon in den ersten drei Tagen (8. bis 10. April) ein großer Erfolg und spielte in den USA $72,1 Millionen ein. Er übertraf auch den Rekord des vorherigen Filmes, der in den USA in den ersten drei Tagen $58,01 Millionen erreichte. Der Film war auch international ein großer Hit und startete in 47 Märkten auf Platz 1, darunter im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Australien und in weiteren Ländern. Auch in Mexiko und Brasilien war er erfolgreich.

Der Film überstieg $162,74 Millionen in den US-amerikanischen Kinos und übertraf die $148,97 Millionen des Vorgängers. Er brach ebenfalls den vorherigen Rekord des umsatzstärksten auf einem Videospiel basierenden Films aller Zeiten. International verzeichnete er $168,9 Millionen und erreichte somit weltweite Einnahmen von $331,64 Millionen, was die seines Vorgängers übertrifft.