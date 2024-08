Kino, Serien & TV: Sonic the Hedgehog 3-Trailer veröffentlicht

Ein Poster und ein Trailer stimmen auf das nächste Abenteuer von Sonic ein, das unter dem Titel Sonic the Hedgehog 3 in die Kinos kommt.

Der Trailer zu Sonic the Hedgehog 3 ist eingetroffen und bestätigt nochmals, dass Schurke Shadow im Original von Keanu Reeves gesprochen wird. Als Stimmen von Sonic, Tails und Knuckles sind erneut Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey und Idris Elba mit dabei.

Dem Cast gehören ferner James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Krysten Ritter, Alyla Brown und Jim Carrey an.

In Sonic the Hedgehog 3 stehen Sonic, Tails und Knuckles mit Shadow einer Bedrohung gegenüber, der sie allein nicht gewachsen sind. Deshalb suchen sie sich einen ungewöhnlichen Verbündeten, um Shadow in die Knie zu zwingen.

Wie das aussieht, erfahrt ihr ab dem 25. Dezember im Kino.

