Kino, Serien & TV: Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles Live-Action-Serie angekündigt

Ein dritter Film zu Sonic the Hedgehog sowie eine Live-Action-Serie mit Knuckles wurde von SEGA in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures angekündigt.

Paramount Pictures und SEGA CORPORATION haben heute bekannt gegeben, dass mit der Entwicklung eines dritten Spielfilms im Sonic The Hedgehog-Franchise begonnen wurde. Außerdem entsteht in Zusammenarbeit von SEGA und Paramount+ die erste Live-Action-Serie im Sonic-Universum, die 2023 erscheinen soll. In der Serie von Paramount+ wird der von Schauspieler Idris Elba gesprochene Charakter Knuckles eine Rolle spielen.

Der Film Sonic The Hedgehog brach mehrere Box-Office-Rekorde, darunter in den USA den der erfolgreichsten Videospieladaption aller Zeiten, und spielte weltweit nahezu 320 Millionen Dollar ein. Sonic The Hedgehog 2 erscheint am 31. März dieses Jahres und vereint erneut Regisseur Jeff Fowler und die Drehbuchautoren Pat Casey und Josh Miller.

Auch die Originalbesetzung ist wieder dabei. Als Produzenten dabei sind Neal H. Moritz, Toby Ascher und Toru Nakahara, mit Haruki Satomi, Nan Morales und Tim Miller als ausführende Produzenten.

Haruki Satomi, CEO der SEGA CORPORATION, erklärt: „Mit Freude können wir bekanntgeben, dass der dritte Sonic-Kinofilm und die erste Sonic-Live-Action-Serie für Paramount+ sich in der Entwicklung befinden. Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Paramount und freuen uns darauf, das ‚Sonic The Hedgehog‘-Franchise durch diese Zusammenarbeit weiter auszubauen. 2022 wird für das Franchise ein sehr bedeutsames Jahr: Im Frühjahr erscheint der zweite Kinofilm und im Winter das mit großer Spannung erwartete neue Spiel ‚Sonic Frontiers‘. Sonic erobert schon seit über 30 Jahren die Herzen von Fans in aller Welt und wir freuen uns darauf, ihnen noch viele Jahre lang denkwürdige Momente und spannende Erlebnisse präsentieren zu können.“

„Seit mehr als drei Jahrzehnten hat das Universum von ‚Sonic The Hedgehog‘ mit seinen lebendigen und einzigartigen Charakteren eine leidenschaftliche Fanbase etabliert,“ so Brian Robbins, Präsident und CEO von Paramount Pictures und Nickelodeon sowie Chief Content Officer, Movies, Kids & Family – Paramount+. „Wir freuen uns, weiterhin mit SEGA, Neil Moritz und all unseren kreativen Partnern zusammenzuarbeiten und neue Wege zu erkunden, das ‚Sonic The Hedgehog‘-Franchise ganzheitlich über die Plattformen hinweg zu erweitern und sein treues Publikum in der ganzen Welt zu begeistern.“

Produzent Neal Moritz ergänzt: „Die Welt von ‚Sonic The Hedgehog‘ beflügelt schon seit Jahrzehnten die Fantasie ihrer Fans und wir können es nicht erwarten, das Franchise mit erstklassigen Angeboten zu erweitern, nicht nur auf der Leinwand, sondern auch für Sonic-Fans zu Hause. Hier gibt es wahrlich keine Grenzen nach oben und ich bin unheimlich stolz darauf, neue Sonic-Inhalte für Langzeitfans mitzugestalten und Sonic einer neuen Generation nahezubringen.“

Basierend auf dem erfolgreichen Videospiel-Franchise von SEGA, erzählt die Filmreihe Sonic The Hedgehog die Geschichte des schnellsten Igels der Welt und seiner Abenteuer, während er sich in seiner neuen Heimat auf der Erde einlebt.

Im ersten Teil der Reihe, einer Live-Action-Komödie, die im Februar 2020 in die Kinos kam, verbünden sich Sonic und sein neuer bester Freund Tom (James Marsden), um den Planeten gegen das böse Genie Dr. Robotnik (Jim Carrey) und seine Ambitionen zur Weltherrschaft zu verteidigen.

In dem Familienfilm spielt auch Tika Sumpter mit und Ben Schwartz spricht Sonic im englischen Original. In der deutschen Synchronfassung lieh Julien Bam dem flinken Igel seine Stimme.