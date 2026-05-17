Kino, Serien & TV: Sonic the Hedgehog 4-Dreharbeiten abgeschlossen, Kinostart für 2027 geplant

Die Dreharbeiten zu Sonic the Hedgehog 4 sind abgeschlossen, Kinostart für 2027 bestätigt.

Die Produktion von Sonic the Hedgehog 4 ist offiziell abgeschlossen. Regisseur Jeff Fowler bestätigte über soziale Medien das Ende der Dreharbeiten und gab gleichzeitig einen ersten Ausblick auf den kommenden Kinofilm.

In seinem Statement schrieb Fowler: „Und damit ist #SonicMovie4 fertig!!! Im Namen dieser großartigen Besetzung und Crew haben wir den BESTEN Sonic-Film bisher gedreht und können es kaum erwarten, ihn zu zeigen.“

Parallel dazu wurde berichtet, dass die Veröffentlichung für das Jahr 2027 geplant ist. Damit setzt das Film-Franchise seine erfolgreiche Reihe nach den bisherigen Teilen fort.

Besonders viel Aufmerksamkeit sorgt zudem ein möglicher Auftritt von Metal Sonic, der offenbar eine wichtige Rolle im neuen Film spielen könnte. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es bislang jedoch nicht. Dennoch ließ sich Jeff Fowler mit dem Metal Sonic fotografieren.

Mit dem Abschluss der Dreharbeiten beginnt nun die Post-Production-Phase, in der Schnitt, Effekte und Feinschliff umgesetzt werden. Fans können sich damit auf die nächste große Kinoausgabe des blauen Igels vorbereiten.

Wie gefallen euch die Sonic-Filme?

And that's a wrap on #SonicMovie4 !!! On behalf of this amazing cast/crew, we have filmed the BEST Sonic Movie yet and can't wait to share 💙🩷 pic.twitter.com/L07xTZoO7N — Jeff Fowler (@fowltown) May 15, 2026