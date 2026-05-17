Kino, Serien & TV: Sonic the Hedgehog 4-Dreharbeiten abgeschlossen, Kinostart für 2027 geplant

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Die Dreharbeiten zu Sonic the Hedgehog 4 sind abgeschlossen, Kinostart für 2027 bestätigt.

Die Produktion von Sonic the Hedgehog 4 ist offiziell abgeschlossen. Regisseur Jeff Fowler bestätigte über soziale Medien das Ende der Dreharbeiten und gab gleichzeitig einen ersten Ausblick auf den kommenden Kinofilm.

In seinem Statement schrieb Fowler: „Und damit ist #SonicMovie4 fertig!!! Im Namen dieser großartigen Besetzung und Crew haben wir den BESTEN Sonic-Film bisher gedreht und können es kaum erwarten, ihn zu zeigen.“

Parallel dazu wurde berichtet, dass die Veröffentlichung für das Jahr 2027 geplant ist. Damit setzt das Film-Franchise seine erfolgreiche Reihe nach den bisherigen Teilen fort.

Besonders viel Aufmerksamkeit sorgt zudem ein möglicher Auftritt von Metal Sonic, der offenbar eine wichtige Rolle im neuen Film spielen könnte. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es bislang jedoch nicht. Dennoch ließ sich Jeff Fowler mit dem Metal Sonic fotografieren.

Mit dem Abschluss der Dreharbeiten beginnt nun die Post-Production-Phase, in der Schnitt, Effekte und Feinschliff umgesetzt werden. Fans können sich damit auf die nächste große Kinoausgabe des blauen Igels vorbereiten.

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8 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 85550 XP Untouchable Star 3 | 17.05.2026 - 11:32 Uhr

    Ich habe noch nicht einen Sonic Film gesehen. Die muss ich echt mal nachholen. Dabei bin ich doch mit dem blauen Igel auf dem Sega Master System 2 groß geworden 🤔

    1
    • Vayne1986 52175 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.05.2026 - 11:37 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Geht mir genauso. Auch noch keinen gesehen, obwohl ich auch erstmals Sonic auf dem Sega Master System II gespielt habe. 😅

      0
    • Ash2X 336540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.05.2026 - 11:38 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Stell dir einfach vor sie wussten ab irgendeinem Punkt dass man kaum einen „vernünftigen Film“ in der Kombination aus CGI und Realfilm machen kann… Und entschieden sich von Teil zu Teil einfach immer mehr Spaß zu haben und auf Logik zu pfeifen. Ich habe neulich bei Teil 3 teilweise herzlich gelacht.
      Absolut empfehlenswert 😄👍

      0
    • Robilein 1267910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.05.2026 - 12:00 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Sind alle drei echt geil. Haben die alle im Kino gesehen. Besonders der dritte ist echt der Burner. Klare Empfehlung von mir👍

      0
  2. DrFreaK666 269450 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.05.2026 - 11:37 Uhr

    Sehr gut.
    Für mich sind die Filme deutlich besser als das Mario Gedöns

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  3. Robilein 1267910 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.05.2026 - 11:56 Uhr

    Oh man bin ich gespannt. Fowler hat sich mit dem dritten Teil selber übertroffen. So ein geiler Film und bisher bester Teil der Reihe. Bin gespannt ob er das noch toppen wird.

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