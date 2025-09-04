Kino, Serien & TV: Sophie Turner als Lara Croft in Tomb Raider-Serie bestätigt

Grünes Licht für eine Serie zur Franchise Tomb Raider gab jetzt der Streamingdienst Prime Video. Die Produktion startet am 19. Januar 2026, berichtet Variety.

Des Weiteren wurde erstmals bestätigt, dass Sophie Turner die Hauptrolle von Lara Croft übernehmen wird. Turner ist Serienfreunden vor allem als Sansa Stark aus der HBO-Serie Game of Thrones bekannt.

Phoebe Waller-Bridge, Schöpferin der Serie und ausführender Produzentin, sagte: „Ich freue mich sehr, die großartige Sophie Turner als unsere Lara neben diesem phänomenalen Kreativteam bekannt zu geben. Es kommt nicht oft vor, dass man eine Serie dieser Größenordnung mit einer Figur drehen kann, die man seit seiner Kindheit liebt. Alle Beteiligten sind begeistert von Lara und genauso ausgefallen, mutig und witzig wie sie. Holt eure Artefakte heraus … Croft kommt …“ Turner sagte über ihre ikonische neue Rolle: „Ich bin überglücklich, Lara Croft spielen zu dürfen. Sie ist eine so ikonische Figur, die für so viele Menschen eine große Bedeutung hat – und ich gebe alles, was ich habe. Es ist eine große Herausforderung, in die Fußstapfen von Angelina und Alicia mit ihren kraftvollen Darstellungen zu treten, aber mit Phoebe an der Spitze sind wir (und Lara) in sehr guten Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, was wir auf die Beine gestellt haben.“