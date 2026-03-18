Kino, Serien & TV: Spider-Man: Brand New Day enthüllt offiziellen Trailer

Spider-Man: Brand New Day startet nach No Way Home in ein packendes neues Kapitel mit Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon.

Vier Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „No Way Home“ kehrt Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day zurück – erwachsener, entschlossener und allein. Nachdem er sich aus dem Leben und den Erinnerungen der Menschen, die er liebt, ausgelöscht hat, schützt er New York nun in Vollzeit.

Die Stadt erkennt ihn nicht mehr, doch die Verantwortung bleibt: Spider-Man kämpft gegen die stetig wachsende Kriminalität.

Im offiziellen Trailer wird deutlich, dass der Druck auf Peter Parker zu einer überraschenden körperlichen Veränderung führt, die seine Existenz bedroht. Gleichzeitig tritt eine neue Art von Verbrechen auf, die den Helden vor eine der größten Herausforderungen seiner Karriere stellt.

Die visuellen Effekte, die intensiven Actionszenen und die dramatische Inszenierung lassen erahnen, dass Spider-Man: Brand New Day sowohl emotional als auch spektakulär wird.

Das Staraufgebot besteht erneut aus Tom Holland als Peter Parker, Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned Leeds. Neu dabei sind Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo, die die Handlung um facettenreiche Charaktere bereichern.

Regie führt Destin Daniel Cretton, bekannt durch „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, während das Drehbuch erneut von Chris McKenna und Erik Sommer stammt.

Der Trailer vermittelt eindrucksvoll, wie Spider-Man in Brand New Day sowohl mit persönlichen Grenzen als auch neuen Bedrohungen kämpft, und weckt große Vorfreude auf die Kinoerlebnisse, die in diesem Kapitel auf Fans warten.

Spider-Man: Brand New Day ab 30.07.206 im Kino.

Trailer Deutsch:

Trailer Englisch: